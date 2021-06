Arisa, "sexy trasparenze". Foto bollenti in costume su Instagram: il dettaglio non sfugge ai fan

27 giugno 2021 a

Arisa regina dei social con due scatti in piscina che scatenano i fan. Su Instagram foto bollenti dove la cantante appare in costume con trasparenze che non sfuggono ai follower che commentano.

Le apparizioni social di Arisa continuano quindi ad essere ad alto tasso di sensualità e queste confermano la svolta sexy di una artista popolarissima per ciò che canta e per ciò che dimostra come donna, nei vari programmi nei quali viene chiamata e nelle interazioni social col suo affezionato pubblico. Fan che adesso apprezzano anche il lato sexy, una femminilità spiccata che Arisa mette sempre più in mostra.

La cantante stavolta si mostra a bordo piscina, indossa un costume bianco che lascia pochissimo spazio all'immaginazione. "Buongiorno, un fine settimana pieno di cose belle - scrive Arisa nella didascalia del post in questione - stasera non perdetevi la partita, sosteniamo con vigore i nostri guerrieri azzurri intonando "Coro Azzurro"".

Arisa ci mette anche autoironia per commentare questa foto e scatenare poi i fan dal commento facile: "Foto in stile “balenotta spiaggiata”". Follower che non sembrano però dello stesso avviso e dimostrano di apprezzare invece tutto, a cominciare dalle trasparenze, un dettaglio che non sfugge: "È trasparente!" scrivono in tanti nei commenti, esaltando l'aderentissimo costume indossato dall'artista di origini lucane. E poi un tripudio di cuori e complimenti, per un'Arisa ormai sempre più a suo agio nelle sue nuove vesti di sex symbol. C'è anche chi la incita "meglio in bikini" e altri commenti che si limitano ad un eloquente "bellissima". Arisa è sempre più spigliata ad utilizzare i social e negli ultimi mesi gli scatti di vita privata non sono certo mancati soprattutto su Instagram anche per la sua storia d'amore. La svolta sexy è in ogni caso sempre più marcata. Guardare per credere.

