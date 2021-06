Diletta Leotta, ancora passione in Turchia con Yaman: seno esplosivo sulla tavola da surf | Foto

27 giugno 2021 a

Diletta Leotta stratosferica in tutta la sua bellezza. La conduttrice Dazn, in vacanza in Turchia insieme al suo fidanzato Can Yaman, ha pubblicato una serie di stories su Instagram in cui mette in mostra il suo fisico da urlo.

Nelle ultime di domenica 27 giugno, Diletta mostra prima le sue gambe in barca mentre si gusta un succo di frutta con i piedi nel mare cristallino, poi in tutto il suo splendore a bordo di una tavola da surf con i remi in mano.

Il viaggio insieme all'attore turco dunque continua tra relax e sensualità.

Nella serata di sabato 26 Diletta ha postato sempre nelle stories il televisore con la partita dell'Italia in onda, a testimonianza di come anche da lontano la Leotta tifi per gli azzurri di Roberto Mancini impegnati all'Europeo. Evidentemente il suo tifo, così come quello di tanti italiani, ha portato bene alla Nazionale. Nei giorni scorsi Diletta ha invece pubblicato passo dopo passo la sua vacanza d'amore con il suo Can Yaman, svelando pure la loro canzone, vale a dire My Way di Cassette.

Il tutto girato in un panorama da sogno, con mare cristallino nei pressi di Istanbul, città natale dell'attore turco. Tra Diletta e Can Yaman la storia sembra andare davvero alla grande e le loro foto di coppia, innamorati e affiatati, sono destinate a far ricredere anche i più scettici sul loro rapporto. Insieme si godono qualche giorno da teneri piccioncini tra tour della città, coccole romantiche e pause bollenti all'hammam, appunto tra cibi tipici e appuntamenti nei luoghi di culto della megalopoli. Siamo certi che Diletta continuerà a rendere partecipi i suoi follower della sua vacanza di passione, siamo altrettanto certi che i fan, e non solo loro, non dimenticheranno facilmente il suo bikini rosa indossato in questi giorni.

