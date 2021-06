Oroscopo, "sfortunati in amore", i segni no e quelli sì di domenica 27 giugno 2021

26 giugno 2021 a

a

a

Oroscopo del Corriere di domenica 27 giugno 2021, ecco qui di seguito che cosa dicono le stelle. I segni fortunati per la giornata e quelli meno: le previsioni delle stelle.

ARIETE

Il vostro carattere vi impone di riconoscere i vostri bisogni prima di quelli degli altri, però nemmeno voi siete sicuri di quel che volete.

TORO

Quando si smette di cercare assiduamente qualcosa, spesso lo si trova in maniera inaspettata. Fatevi stupire dal corso degli avvenimenti.

Oroscopo del Corriere di mercoledì 22 giugno: le previsioni segno per segno



GEMELLI

La vostra mancanza di autocritica potrebbe farvi risultare presuntuosi. Analizzatevi per comprendere i vostri punti deboli e accettarli.

CANCRO

Lo sforzo compiuto ogni giorno diventa stressante quando chi dovrebbe sostenervi non si impegna quanto voi. Parlatene senza arrabbiarvi.

LEONE

Ascoltare maggiormente le esperienze e le opinioni altrui vi permetterà di risolvere alcuni dubbi che non volete mostrare di avere.

VERGINE

Come si suol dire “fortunati al gioco, sfortunati in amore”: oggi tutto sembra andare per il verso giusto, ma con il partner qualche screzio.

BILANCIA

Non perdete mai occasione per criticare gli altri e questa volta qualcuno vi ha risposto per le rime. Fate tesoro delle sue parole.

SCORPIONE

Avete esaurito le cartucce e non sapete come attirare l’attenzione di chi vi interessa sentimentalmente: non demordete, chi l’ha dura la vince.

Oroscopo del Corriere di venerdì 25 giugno 2021, le previsioni segno per segno



SAGITTARIO

Una notizia che aspettavate da tempo è finalmente arrivata: prendetevi il tempo per festeg¬giare, ma non addormentatevi sugli allori.

CAPRICORNO

Imparare dai propri errori è una grande virtù, ma non è sempre facile: ragionate sulla vostra situazione per capire come fare.

ACQUARIO

Un po’ di allenamento potrebbe aiutarvi ad eliminare i chili di troppo: essere a casa non significa per forza diventare sedentari.

PESCI

Nei vostri sogni tutto sembra sempre perfetto, ma la realtà è ben diversa. Può capitare un momento di crisi, ma dovete ritrovare la retta via.

Oroscopo del Corriere di sabato 26 giugno 2021: le previsioni segno per segno

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.