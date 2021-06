Alvaro Soler, poliglotta e polistrumentista: l'amore finito con Sofia

26 giugno 2021 a

Alvaro Soler oggi - 26 giugno 2021 - ospite di Verissimo - Le Storie, ultima puntata del contenitore pomeridiano del sabato di Canale5 condotto da Silvia Toffanin. Il cantautore spagnolo, sta scalando le classifiche con il suo ultimo pezzo, intitolato Si Te Vas, destinato a diventare un altro tormento estivo dopo i tanti successi inanellati negli ultimi anni.

Originario di Barcellona, 30 anni, ha abitato per lunghi anni anche a Tokyo era si è stabilizzato a Berlino (parla infatti cinque lingue: spagnolo, inglese, tedesco, giapponese e italiano). Laureato in design industriale, è salito alla ribalta internazionale tra il 2015 e il 2016 grazie ai singoli El mismo sol e Sofia, diventati delle hit in gran parte d'Europa. Questi pezzi sono stati inclusi nel suo album di debutto Eterno agosto. Nel 2018 ha messo in commercio il suo secondo album Mar de colores, accompagnato dai singoli di successo La cintura e La libertad. Nel 2016 è stato giudice nella decima edizione del talent X Factor, portando alla vittoria un gruppo della sua squadra, i Soul System. Nel 2017 ha partecipanto, come ospite, al Festival di Sanremo, subito dopo aver pubblicato il singolo Animal. Oltre a essere un cantante molto apprezzato, Alvaro Soler è anche un polistrumentista: suona infatti il pianoforte, la chitarra e lo xilofono.

Molto riservato sulla sua vita privata, Alvaro Soler ha avuto una relazione dal 2016 con Sofia Ellar, cantautrice spagnola nata a Londra nel 1993. Laureata in Amministrazione e Business presso l’Università spagnola IE, Sofia è molto attiva su Instagram, dove vanta un seguito di quasi 300mila follower. I due però lo scorso 31 marzo hanno annunciato la fine della loro relazione. Un vero fulmine a ciel sereno. La coppia infatti si è sempre mostrata complice e molto innamorata, "gli ultimi mesi non sono stati facili per noi" è stato l'incipet del post social con cui hanno annunicato la loro separazione.

