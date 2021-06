Verissimo, sabato 26 giugno su Canale5: tra gli ospiti Orietta Berti, Lorella Cuccarini e Lapo Elkann

26 giugno 2021 a

Questo pomeriggio in tv, sabato 26 giugno 2021, su Canale5 andrà in onda l'ultimo appuntamento della stagione Verissimo, in versione Le Storie, con una selezione delle interviste più emozionanti più una completamente inedita (ore 16). Il programma è cucito con la consueta formula del programma è sempre la stessa, con la conduttrice Silvia Toffanin che intervista l’ospite famoso di turno, rigorosamente distanziati, ripercorrendo vita e carriera.

Tra le interviste più belle che saranno replicate, andranno in onda quelle con la divertentissima Maurisa Laurito, quella con Lapo Elkann e con Lorella Cuccarini, reduce dalla sua esperienza nelle vesti di professoressa di Amici. Ci sarà anche Pupo: immancabile la discussione con lui con il particolare triangolo amoroso di cui fa parte. Attesissima anche la presenza di Orietta Berti, che sta vivendo un periodo d’oro grazie alla sua fortunatissima partecipazione al singolo di Fedez e Achille Lauro. Berti, proprio in merito alla sua hit estiva in una scorsa intervista a Repubblica ha dichiarato: “Bella canzone, vero? Ringrazio Fedez che mi ha dato l’occasione di far compagnia ai ragazzi anche nell’estate". Poi, ha aggiunto: “Era bella, e sono andata a registrarla. Poi s’è unito Achille Lauro, che conoscevo già perché abbiamo lo stesso stilista. Il bello è che ognuno ci mette del suo senza sacrificare nulla della propria personalità” ha svelato contenta di essere tornata nuovamente in cima alle classifiche. Da poco è uscito anche il video che ha già realizzato oltre 14 milioni di visualizzazioni.

L'intervista inedita è invece quella realizzata con il cantautore spagnolo Alvaro Soler che sta scalando anche lui le classifiche con il suo ultimo pezzo, intitolato Si Te Vas, destinato a diventare un altro tormento estivo dopo i tanti successi inanellati negli ultimi anni. Tra i suoi grandi successi spicca sicuramente Sofia, in grado di ottenere ben otto dischi di platino in Italia per aver venduto più di 400.000 copie.

