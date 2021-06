Flora Canto, prima di Brignano la storia con Filippo Bisciglia finita con un tradimento in tv

26 giugno 2021 a

Flora Canto è un'attrice e conduttrice italiana, nota al grande pubblico anche per essere la moglie di Enrico Brignano, un amore bellissimo che va avanti da tempo e che ha già portato alla nascita di una figlia. Si tratta di Martina, nata nel febbraio del 2017, ora la coppia accoglierà in casa un secondogenito, un maschietto di nome Niccolò.

Flora Canto, l'amore per Enrico Brignano e il secondo figlio in arrivo a luglio

L’ex tronista di Uomini e Donne ricorrerà nuovamente al parto cesareo. Flora aveva escluso il parto naturale per evitare problemi con il cordone ombelicale già con la primogenita Martina (la piccola aveva due giri di cordone ombelicale intorno al collo). E, dunque, anche Niccolò nascerà come la sorellina. Dal canto suo, intanto, Enrico Brignano ha recentemente confessato ai fan di essere molto emozionato e, per la sua splendida famiglia, ha solo parole di gioia e di amore. “Il mio senso della vita racchiuso in un’immagine”, ha scritto per commentare la foto in cui la figlia Martina bacia il pancione della mamma. Tra di loro all’orizzonte sembrerebbe esserci un matrimonio. La coppia aveva già deciso di pronunciare il fatidico “Sì” ma, purtroppo, la pandemia ha bloccato tutto. Ora il nuovo spiraglio per le nozze.

Enrico Brignano con Max Pezzali, Carolina Rey e tanti ospiti a Un'ora sola vi vorrei

Dopo l’arrivo di Niccolò, però, Enrico ha confermato che entrambi si sentono pronti: che il 2022 sia l’anno giusto? Per quanto riguarda la vita privata, Flora in passato è stata la fidanzata di Filippo Bisciglia prima che lui entrasse nella Casa del Grande Fratello nel 2006. In quell’occasione Filippo l’ha praticamente tradita in diretta iniziando un flirt con Simona Salvemini. Poi, lei ha affrontato l’esperienza di tronista a Uomini e Donne. "Andai a Uomini e Donne per voltare pagina. Il suo tradimento ora è acqua passata. Filippo non lo sento più", ha affermato qualche tempo fa. Flora Canto è ospite sabato 26 giugno a Buongiorno Estate, su Rai2 dalle 9,35.

Enrico Brignano freme per tornare sul palcoscenico. Nuovo programma tv per la moglie

