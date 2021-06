Livio Beshir, primo Signorino buonasera: "In amore bisogna sapere aspettare"

26 giugno 2021 a

Livio Beshir è un attore e conduttore italiano. Nato ad Anagni il 26 febbraio 1979, è figlio di padre americano e madre italiana. Carriera scolastica brillante, ha studiato alla Sorbona di Parigi dove si è laureato con lode in scienze della comunicazione. Ha quindi proseguito gli studi di recitazione sotto la guida di Susan Batson a New York e, in Italia, Mario Pizzuti e Paolo De Falco. A teatro ha recitato da protagonista in alcune piece: Casa di bambola di Henrik Ibsen, La cantatrice calva di Eugène Ionesco, Sogno di una notte di mezza estate di William Shakespeare. Il debutto nel cinema nel 1996 nel cortometraggio Intolerance diretto da Citto Maselli. Da lì, altre esperienze ed apparizioni in videoclip musicali e fiction.

Nel 2009 il nome di Livio Beshir viene associato a quello del “signorino buonasera”. Livio infatti è stato scelto per gli annunci dei programmi Rai, in un ruolo tradizionalmente affidato a speaker donne. Questo evento, segno di una rivoluzione culturale dei tempi e dell’impegno di Livio, ha contribuito molto alla popolarità di Beshir. Nel 2010 è entrato nel cast della soap Un Posto al Sole, nel ruolo di Manuel Costa. Non si conosce la sua situazione sentimentale, in una vecchia intervista di qualche anno fa si esprimeva così: "Ho tanta voglia di innamorarmi. Credo nell'amore? Sì, tantissimo. L'amore non viene a bacchetta, bisogna saper aspettare", le sue parole.

Beshir è il conduttore del nuovo programma di Rai2 Buongiorno Estate, con prima puntata sabato 26 giugno dalle 9,35. Si tratta di un programma dedicato all’Italia che riparte. Beshir è accompagnato da due madrine d'eccezione, Mariolina Cannuli e Rosanna Vaudetti. Ospiti della prima puntata saranno Flora Canto, che presto sarà di nuovo mamma, e Matteo Faustini, che da maestro elementare è diventato un cantante di successo. Non mancheranno le sorprese, i momenti di comicità grazie ad Antonio Giuliani, le straordinarie magie grazie all’illusionista Maxim e tanta buona musica.

