Diletta Leotta, bikini hot in barca con Can Yaman sulle note della loro canzone | Foto

25 giugno 2021 a

a

a

Bikini rosa mozzafiato, sguardo sexy in un panorama da sogno. Il viaggio di Diletta Leotta in Turchia dove ha conosciuto la famiglia del fidanzato, l'attore Can Yaman, continua a gonfie vele e sta infiammando i social. Nell'ultima story su Instagram pubblicata dalla conduttrice Dazn, la Leotta è apparsa in un video all'interno di una barca, vestita con un bikini supersexy che esalta le sue curve. La didascalia della storia recita così: "In love with this song", ha scritto la giornalista.

La canzone in questione è My Way di Cassette. Il tutto girato in un panorama da sogno, con mare cristallino nei pressi di Istanbul, città natale dell'attore turco. Tra Diletta e Can Yaman la storia sembra andare davvero alla grande e le loro foto di coppia, innamorati e affiatati, sono destinate a far ricredere anche i più scettici sul loro rapporto. Insieme si godono qualche giorno da teneri piccioncini tra tour della città, coccole romantiche e pause bollenti all'hammam, appunto tra cibi tipici e appuntamenti nei luoghi di culto della megalopoli.

Diletta Leotta, vacanza d'amore in Turchia con Can Yaman tra cibi tipici e tour del Bosforo | Foto

Nelle ore scorse inoltre c'è stata la tanto attesa visita di Diletta alla suocera. Can Yaman intanto le ha mostrato i posti più incantevoli di Istanbul, i suoi profumi e i suoi colori. E per lei ha organizzato appunto anche un romantico momento di relax all'hammam, prenotando una sessione privata solo per loro due. La conduttrice Dazn ne ne ha approfittato per un tocco di seduzione social deliziando i follower con uno scatto ad alto tasso erotico con addosso solo un asciugamano. Insomma, Diletta ci scherza pure sopra nel ruolo della bambola, ma almeno stando alle foto su Instagram, l'amore con Yaman pare davvero concreto, con tanto di "benedizione" da parte della madre di lui, Guldem, che inizialmente era data per restìa ad accettare la Leotta come nuora.

Paola Ferrari, la sua scena alla Basic Instinct finisce sul New York Post: e Costantino applaude | Foto

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.