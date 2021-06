"Favorita", Pietrosauro e Clementino: ecco la nuova hit

25 giugno 2021 a

Da oggi, venerdì 25 giugno, è disponibile in rotazione radiofonica e su tutte le piattaforme di streaming “FAVORITA” (THE WEBENGINE), brano di PIETRO SAURO feat. CLEMENTINO. Un brano inaspettato, una bomba pronta a esplodere. Pietro Sauro, cantante di The Voice Senior, ci fa ballare con “Favorita”, con la partecipazione del rap di Clementino.

Il pezzo unisce le ritmicità latine alla tradizione mediterranea, creando un incontro equilibrato tra il pop, il rap e la trap. Infatti, spiega Pietro Sauro a proposito del brano: "Dopo la partecipazione a The Voice Senior, in cui ho riscontrato il favore non solo del pubblico, ma anche di Clementino che infatti ha voluto prendere parte a questo progetto, ho voluto dare vita a una hit estiva, pronta a far ballare e divertire.

Mi auguro, chi sa, che tra le varie proposte trap/rap di questa estate, questa canzone possa essere la Favorita!" Il lyrics video del brano, è irriverente tanto quanto la canzone, divertente e giovanile. Biografia Pietro Dall’Oglio, classe 1957, conosciuto con lo pseudonimo di Pietro Sauro, dopo una carriera nella finanza, si fa riconoscere – sin dagli anni Ottanta – come uno dei migliori percussionisti afro cubani italiani.

Si è dedicato alla scrittura e alla composizione di canzoni sul genere della world music e della musica leggera cantautorale, per poi avvicinarsi alla trap negli ultimi anni. Proprio questa passione lo ha portato sul palco di The Voice Senior (unico cantante rap-trap di tutte le edizioni mondiali di The Voice Senior), attirando verso di sé i favori del pubblico (con la sua versione del brano “Ave Maria”, cantata il 23 dicembre su Rai Uno, che ha ottenuto la consacrazione di “sacro-trap”) e dei giudici, tra cui il rapper Clementino, che ha deciso non solo di averlo nella sua squadra ma anche di collaborare al pezzo che uscirà il prossimo 25 giugno.

