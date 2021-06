Oroscopo del Corriere di sabato 26 giugno 2021: le previsioni segno per segno

25 giugno 2021 a

Oroscopo del Corriere di sabato 26 giugno 2021, le previsioni per la giornata segno per segno.

ARIETE

Avete voglia di portare la vostra relazione ad un altro livello, ma al momento è difficile fare progetti. Parlatene comunque col partner.

TORO

L’energia non vi manca, ma avete molti grattacapi: cercate di mettere in ordine i pensieri e risolverli uno ad uno, senza paura.

GEMELLI

Stringete i denti e tenete duro: il vostro traguardo si avvicina e, anche se ancora vi sembra difficile, avrete molte soddisfazioni.

CANCRO

Oggi la parola d’ordine per voi deve essere relax: prendetevi il giusto tempo per fare ogni cosa, senza farvi cogliere da ansie e inutile stress.

LEONE

La felicità è dietro l’an- golo, basta saperla distinguere. Forse dovreste smetterla di avere dubbi su chiunque cerchi di avvicinarvi.

VERGINE

Il tempo trascorso insieme al vostro amore non vi basta mai: forse è il caso di pensare a un passo importante, come una convivenza.

BILANCIA

Non avete voglia di alzarvi dal letto questa mattina: un po’ di riposo vi gioverebbe, ma anche l’attività fisica fa bene alla mente.

SCORPIONE

Un po’ di felicità può essere contagiosa: cercate di trasmettere ai vostri cari il vostro buon umore, per una giornata davvero speciale.

SAGITTARIO

Chi ha tempo non aspetti tempo. Sembra arrivato il momento di concretizzare i progetti che avete tenuto nel cassetto e dar voce alla vostra fantasia.

CAPRICORNO

Siete testardi anche nel tempo libero: perché non scendete a compro- messi con gli amici? Non siete i soli ad avere buone idee.

ACQUARIO

Questo è il momento di dare una nuova veste alla casa. Fate qualche pulizia di fondo e scegliete una nuova disposizione per i mobili.

PESCI

Ad ogni azione corrisponde una reazione, ma spesso avete paura di esagerare: cercate di non andare contro i vostri sentimenti.

