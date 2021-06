Romina Power dalla Bortone: "Non voglio morire single". E Memo Remigi si fa subito avanti | Video

25 giugno 2021 a

Romina Power protagonista a Oggi è un altro giorno, il talk show di Rai1 condotto da Serena Bortone. La cantante, ex moglie di Albano Carrisi, ha lanciato una sorta di appello nel finale della sua intervista nella puntata, l'ultima della stagione, di venerdì 25 giugno. "Spero di non finire la mia vita da sola, a livello sentimentale", ha affermato.

Subito si è fatto avanti un candidato, presente in studio, vale a dire Memo Remigi: "Magari carino, che suona il pianoforte", ha scherzato il musicista.

Memo Remigi è rimasto vedovo proprio quest'anno, a inizio 2021, a causa della morte della moglie Lucia Russo. Dal loro amore è nato il figlio, Stefano. Una candidatura che la Power ha accolto comunque con simpatia. Prima, nel corso dell'intervista a Serena Bortone, Romina aveva parlato anche dell'attuale rapporto con Al Bano: "Sul palco mi diverto ancora con lui, fuori un po' meno - ha ammesso la cantante -. Abbiamo tuttavia un rapporto straordinario, Albano mi ha insegnato un sacco di cose: a stare sul palco, a guidare la macchina. Ha otto anni in più e sapeva tante cose che magari io non conoscevo".

Romina Power sarà nonna per la terza volta. La figlia Cristel infatti, è di nuovo incinta. La 35enne ha svelato anche il sesso del bebè, che sarà una femminuccia. Ancora top secret il nome della nascitura. Romina ha già due nipoti: Kai (3 anni) e Cassia Ylenia (2) entrambi figli di Cristel e del genero Davor Luksic con cui è sposata dal 2016. I nonni, Al Bano e Romina, hanno appreso la bella notizia a Pasqua, quando Cristel e il marito sono rientrati in Italia da Zagabria, in Croazia, dove la coppie vive stabilmente: "Mia figlia era già in attesa, bellissima", il commento di Al Bano, intervistato dal settimanale Di Più. La nascita della bambina è prevista a settembre. Ma Romina non vuole accontentarsi dei nipoti e spera ancora in un grande amore.

