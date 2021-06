Elettra Lamborghini, "te**e....". La foto spinta manda in tilt Instagram: annuncia così il nuovo EP

25 giugno 2021 a

a

a

Elettra Lamborghini, ma che fa? La Twerking Queen spiazza sempre e spiazza tutti con le sue trovate social. E l'ultimissima manda in tilt Instagram. Non manca di originalità la bella ereditiera, apprezzata cantante e fenomeno social.

Auguri con dedica ad Elettra Lamborghini dal marito Afrojack

Sul proprio, seguitissimo account social, Elettra è apparsa col seno prosperoso coperto solo dalle mani, in forma strepitosa, per annunciare l'arrivo del nuovo Ep. Nella foto scrive: "Tette, ora che ho la vostra attenzione, questo post é solo per ricordarvi che stasera a mezzanotte esce il mio Ep Twerking Beach, pronti a ballaree?" E giù valanga di commenti.

“Attention please, annuncio importantissimo” scrive poi Elettra Lamborghini in una storia social per catturare l’interesse dei fan. E l’immagine è decisamente intrigante e spinge i follower a cliccare per vedere. Eccola in posa con addosso un paio di pantaloni e il corpo nudo: il seno tra le mani a coprire i capezzoli. “Ora che ho la vostra attenzione, questo post è solo per ricordarvi che a mezzanotte esce il mio ep Twerking beach”.

Elettra Lamborghini, nuovo look con capelli ricci per l'Isola dei famosi

Stesa sul letto con addosso soltanto un lenzuolo bianco, Elettra racconta la sua giornata. Deve ricevere il premio come miglior docu-reality per “Elettra e il resto scompare” e sceglie una mise sexy come sempre: una tuta in pizzo bianco che lascia intravedere tanti scorci di pelle nuda. “Più mi guardo e più sono f..a. Come il vino, più invecchio e più sono f..a – ripete nelle Stories social - Ho i copricapezzoli, quindi non si vede niente ragazzi”. Ma la scollatura e il fondoschiena, "parlano" ai fan. . “In camera ci hanno rubato il deodorante, 30 euro di deodorante – ripete tra le risate Elettra – quindi se uccido qualcuno…”. Chi sarà stato il ladro-pistolero?. Irresisitile Elettra.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.