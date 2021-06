Romina Power nonna per la terza volta: la figlia Cristel Carrisi di nuovo incinta

25 giugno 2021 a

Romina Power sarà nonna per la terza volta. La figlia Cristel, avuta con l'ex marito Al Bano Carrisi, infatti, è di nuovo incinta. La 35enne ha svelato anche il sesso del bebè, che sarà una femminuccia. Ancora top secret il nome della nascitura. Romina ha già due nipoti: Kai (3 anni) e da Cassia Ylenia (2) entrambi figli di Cristel e del genero Davor Luksic con cui è sposata dal 2016.

I nonni, Al Bano e Romina, hanno appreso la bella notizia a Pasqua, quando Cristel e il marito sono rientrati in Italia da Zagabria, in Croazia, dove la coppie vive stabilmente: "Mia figlia era già in attesa, bellissima", il commento di Al Bano, intervistato dal settimanale Di Più. La nascita della bambina è prevista a settembre. Romina ha con Al Bano quattro figli: Ylenia, la più grande, scomparsa nel 1993 a New Orleans; Romina Carrisi-Power, Cristel Carrisi e Yari. Come noto, in seguito alla scomparsa della figlia maggiore, Ylenia, i rapporti tra i due sono diventati molto complicati, fino a spingerli alla separazione.

I rapporti tra Romina e Al Bano hanno vissuto varie stagioni, in alcuni casi più tesi e distanti - soprattutto a seguito della nuova unione del cantante di Cellino San Marco con Loredana Lecciso - in altre si sono poi rasserenati e ci sono stati momenti di riavvicinamento. Come in occasione della partecipazione al festival di Sanremo del 2020, come ospiti, o all'edizione di Amici, sempre del 2020. Attualmente Romina vive in California, a 20 chilometri da Los Angeles, vicino alla figlia più piccola Romina. Quando può tuttavia torna in Italia: possiede una casa a Roma anche se, come raccontato dalle figlie, l’ha donata ad una comunità buddista. Questo pomeriggio sarà ospite di Serena Bortone negli studi di Rai 1 per l'ultima puntata della settimana di "Oggi è un altro giorno".

