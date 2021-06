Temptation Island 2021, ecco chi sono coppie, tentatori e tentatrici

24 giugno 2021 a

Ci siamo. Il docureality è ai nastri e ormai si conosce tutto. E questo fa ancora crescere ulteriormente l'attesa per Temptation Island 2021 che vedremo da mercoledì 30 giugno su Canale 5. Il tema conduttore è sempre lo stesso: sei coppie non sposate e senza figli che hanno deciso di mettere alla prova la loro storia d’amore.

Il gioco funziona così: le copie si separeranno per 21 giorni in due villaggi differenti. quello delle fidanzate e quello dei fidanzati, sempre all’interno dell'ormai celebre relais Is Morus Relais in Sardegna.

Le coppie staranno lontane ma ecco tentatori e tentatrici: 25 single - si tratta di 12 donne e 13 uomini - con i quali staranno a contatto. E chissà che cosa può succedere. Nelle edizioni passate molte coppie sono scoppiate. A condurre per l’ottavo anno di fila è Filippo Bisciglia. Una sorta di arbitro oltre che conduttore, è lui ad aspettare i concorrenti al falò: in cui mostra ai fidanzati, attraverso video, come i propri partner stanno vivendo l’esperienza in solitaria. Eccoci alle coppie che sono sei.

Manuela e Stefano

Manuela, 31 anni, è una barista fidanzata da 4 anni e mezzo. Stefano ha 30 anni, cestista ed ex vicedirettore di un negozio di elettrodomestici a Rimini. Entrambi sono di Brindisi, non convivono più ma spesso lui si ferma la sera a casa di lei.

Valentina e Tommaso

Valentina, 40 anni, separata dal 2016. Vive a Roma con Tommaso da novembre 2019. Lavora come hostess. Tommaso, 21 anni, ha studiato alla Marymount International School. Sportivo. Sta facendo gli esami per diventare istruttore di snow board.

Claudia e Ste

Ste, 30 anni, impiegato tecnico nel sistema portuale di Ancona, fidanzato con Claudia, 26 anni. Vivono a Falconara Marittima. Stanno insieme da 4 anni e mezzo e convivono da subito. Il 30 settembre 2018 lui le ha fatto una proposta di matrimonio nello stadio del Conero ad Ancona. Comprano casa insieme (dove vivono attualmente) e si sarebbero dovuti sposare nell’agosto 2020, ma causa Covid, hanno spostato la data al 7 agosto 2021.

Jessica e Alessandro

Jessica 34 anni, impiegata, di Tradate (Varese) fidanzata da 7 anni con Alessandro, 28 anni, di Milano, lavora nell’azienda di famiglia. Convivono da 2 anni.

Natascia e Alessandro

Natascia, 31 anni, estetista, vive a casa sua a Potenza Picena (Ancona) con Alessio, 24 anni, operaio. Sono fidanzanti da due anni e mezzo e convivono da 1 anno.

Floriana e Federico

Floriana, 21 anni, fidanzata con Federico, 34 anni, gestisce il bar del suocero. Sono fidanzati da 2 anni e convivono da un anno per volontà di Floriana. Sono entrambi di Palermo.

Temptation Island 2021: le single donne

Tania, 27 anni nata a Piedimonte Matese (Caserta), commessa in un negozio di abbigliamento. Figlia di un ex calciatore di serie A, ha ereditato da lui la passione per questo sport. Giuly, romana 33 anni, laureata in ingegneria civile, fa la dermopigmentista. Le piace lo sport e ha scoperto recentemente la passione per il paddle. È un’amante della lettura. Vincenza, 25 anni da Vallo Della Lucania (Salerno) è insegnante di danza e coreografa, balla danza classica, moderna e flamenco. Rita, 28 anni da Ceglie Messapica (Brindisi), estetista. Ha studiato a Parigi e negli States.

Gabry, napoletana 29 anni, hostess per eventi. Sta imparando a suonare la consolle. Le piace la meditazione e tutto cio’ che la porta ad avere un livello di coscienza superiore. Carlotta, romana 34 anni, specializzata in campo estetico elettromedicale e assistente al medico. Ama ascoltare la musica, pattinare sul lungomare ma soprattutto mangiare. Anastasia, 20 anni da Somma Vesuviana (Napoli), fotomodella. Ha praticato a lungo ginnastica artistica e dalla sua mamma ha ereditato la mania dell’ordine. Gabriella, napoletana 25 anni, studentessa in scienze motorie. È una grande appassionata di calcio e una tifosa della Juventus.

Una libera professionista e una hostess per fiere

Giulia, romana 25 anni, laureata in ingegneria civile ed edile. La sua più grande passione è l’equitazione. Angelica, 22 anni nata a Mirano (Venezia), modella. Ha praticato per dieci anni danza classica ed è appassionata di ogni genere di sport. Federica, 25 anni catanese, è una libera professionista che ama i videogame, i film horror e il mondo fantasy. Parla inglese, spagnolo e francese. Lucrezia, milanese 23 anni, hostess per fiere, eventi e congressi. Ha un cane che ama moltissimo con cui fa delle lunghe passeggiate al parco.

I tentatori

Manuel, romano, 25 anni, personal trainer e modello. Ha giocato a calcio a livello dilettantistico. Giuseppe, 32 anni, napoletano, dentista. Ha vissuto in Germania per lavoro, parla quattro lingue e sta per aprire uno studio odontoiatrico tutto suo a Milano. Marco, 26 anni da Cesenatico, modello. Ha la passione per lo sci e il wakeboard. Luchino, 31 anni da Ascoli Piceno, geometra. Vorrebbe diventare vigile del fuoco per seguire le orme del suo papà. Luca, nato a Riccione 26 anni, laureato in scienze motorie. Fa il personal trainer.

Luciano, 27 anni di Napoli, modello e operatore antincendio in autostrada. È papà di una bimba di tre anni. Salvatore, casertano di 32 anni, imprenditore e proprietario di una holding che fornisce servizi. Ha un figlio di nove anni con cui condivide la passione per la pittura. Suona il basso e la batteria. Alessio, romano, 37 anni, proprietario di un locale. Laureato in giurisprudenza, si occupa di consulenza legale civile. Ha la passione per il paddle. Davide, viene da La Spezia, 27 anni, fa impiegato e sta scrivendo il suo primo romanzo.

Luke, bolognese 31 anni, responsabile commerciale. In inverno vive a Bologna, d’estate vive al mare. Il padre rappresenta il suo più grande punto di riferimento. Ha la passione per il foot volley. Angelo, 26 anni da Salerno, calciatore. Ama i bambini e un giorno vorrebbe aprire una scuola calcio o un asilo nido. Samuele, romano, 28 anni, agente di commercio. Si occupa di formazione per venditori ed è appassionato di viaggi. Alessandro, nato a Vercelli, 25 anni, imprenditore. Da cinque anni ha rilevato l’azienda di famiglia, si occupa di edilizia. Saranno loro a tentare le fidanzate. Vediamo in cosa riusciranno.

