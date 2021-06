Chiara Ferragni, vacanze al mare in Grecia: perché non ha scelto l'Italia

24 giugno 2021 a

Chiara Ferragni ha scelto il mare della Grecia per il primo bagno dell'estate 2021 e una breve vacanza. L'imprenditrice e influencer, moglie del rapper Fedez, ha pubblicato su Instagram alcune foto in cui si mostra immersa nelle acque cristalline dell'Egeo, ad Atene.

Già nella giornata di mercoledì 23 giugno aveva pubblicato alcune foto con lo sfondo del Partenone e oggi ha proseguito con un paio di scatti del primo incontro con l'acqua di questa stagione. Alla Ferragni manca ancora un po' di tintarella, ma tra impegni di lavoro e attività social, è riuscita a ritagliarsi qualche momento di relax. Ma perché non ha scelto una metà marittima in Italia? La risposta è semplice: Chiara è ad Atene per inaugurare il suo temporary bar nella capitale greca in collaborazione con Nespresso, come fatto già nei giorni scorsi prima a Milano, poi a Madrid, Tel Aviv e ora in Grecia. Un impegno professionale più che una vera e propria vacanza, per una iniziativa che sto portando il suo marchio anche nel settore della ristorazione. Una iniziativa imprenditoriale che per ora ha solo forma temporanea, in concomitanza con la stagione estiva e in alcune capitali europee, ma che potrebbe trasformarsi in qualcosa di più grande e definitivo, visto che tutto ciò che tocca Chiara Ferragni sembra possa tramutarsi in oro.

