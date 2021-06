Oroscopo del Corriere di venerdì 25 giugno 2021, le previsioni segno per segno

24 giugno 2021 a

a

a

Oroscopo Corriere venerdì 25 giugno 2021, le previsioni delle stelle per la giornata per i segni zodiacali.

ARIETE

Inizialmente potrai imbatterti in alcuni ostacoli, in seguito tutto dovrebbero procedere regolarmente. Avrai voglia di essere produttivo ed efficiente.

TORO

Oggi metti al centro dei progetti la creatività. Se lavori nel mondo del turismo o della comunicazione, fidati delle tue idee innovative.

GEMELLI

Resisti alla tentazione dello shopping sfrenato e anche a quella di prendere decisioni importanti al mattino presto. Non sarai subito in forma.

CANCRO

Evita di affrontare questioni finanziarie che possono essere rimandate: non sei dell'umore giusto per valutare con razionalità ogni aspetto.

Oroscopo del Corriere di lunedì 14 giugno 2021: le previsioni segno per segno

LEONE

Oggi sei particolarmente emotivo, ma soprattutto insicuro, in particolar modo nelle prime ore del mattino. Pian piano ti sentirai di nuovo stabile.

VERGINE

Forte, concentrato e pronto per l'azione: ecco come ti sentirai oggi. In effetti, le cose tenderanno ad andare palesemente per il verso giusto.

BILANCIA

La curiosità sarà la benzina nel tuo motore oggi. Occhio, però, perché farai particolarmente fatica a tenere nascosto il desiderio di conoscenza.

SCORPIONE

Potresti avere una conversazione seria con un'amica o un amico: il filo conduttore della giornata saranno proprio le relazioni sociali.

SAGITTARIO

La tua visibilità sarà particolarmente elevata oggi: c'è il rischio che qualcuno scopra cosa stai tramando. Nascondi meglio le tue intenzioni.

CAPRICORNO

Evita decisioni importanti, soprattutto se presuppongono un esborso monetario di dimensioni rilevanti. Ma vorrai esplorare le opportunità di viaggio.

Oroscopo del Corriere di martedì 22 giugno 2021: Pesci, Toro e Leone, che giornata

ACQUARIO

Sii saggio oggi, anche più del solito se già lo sei abitualmente. Il problema è che potresti farti trasportare dalla concitazione del momento.

PESCI

Oggi una conversazione con un partner o un amico sarà molto importante. Questa persona potrebbe venire da te o potresti essere tu a cercarla.

Oroscopo del Corriere di mercoledì 22 giugno: le previsioni segno per segno

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.