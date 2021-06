Lory Del Santo e la notte con Mancini: "Scelsi tra lui e Vialli. Sapevo che era solo per una volta"

24 giugno 2021 a

"Potevo scegliere tra Mancini e Vialli. Sapevo che era solo per una volta, ero capitata per caso ad una cena, non mi ricordo neanche chi mi avesse invitato. Era finita tardi, non sapevo dove andare a dormire, quindi ero rimasta in questo posto". Così Lory Del Santo, intervenuta ai microfoni di Rai Radio2 nel corso del format I Lunatici, ha svelato particolari su un flirt estivo con l’attuale tecnico della Nazionale. "Avevo capito che tutti e due erano interessati a me, dovevo scegliere con chi dormire, poi la mattina sarei partita. Ho scelto Mancini anche se Vialli era bellissimo, ma mi sembrava più playboy" ha spiegato la showgirl. Il motivo della scelta sarebbe dipeso dal fatto che: "Mancini mi sembrava più dolce, forse ho scelto l’uomo della sicurezza. Si è dimostrato un uomo di una dolcezza incredibile. Ha un suo mondo interiore particolare". I fatti risalgono a quando la coppia giocava con la Sampdoria, a cavallo del 1990.

La showgirl, che ora ha 63 anni ed è fidanzata con Marco Cucolo, più giovane di lei, spesso è stata alla ribalta delle cronache rosa per le sue relazioni con l'uomo d'affari saudita Adnan Khashoggi, il chitarrista Eric Clapton, l'imprenditore Silvio Sardi, il tennista Richard Krajicek. La stessa Lory Del Santo ha dichiarato di avere vissuto amori con tanti altri uomini famosissimi a partire dall’Avvocato Gianni Agnelli per arrivare anche all'ex presidente Usa Donald Trump.

Nel corso della trasmissione radiofonica ha spiegato: "Ci sono stati uomini che mi hanno offerto uno stipendio mensile per essere la loro fidanzata. Mi hanno detto se tu stai con me ogni mese ti do tot. Delle cifre enormi, che mi avrebbero sistemato per un po’ di tempo. Ma non ce l’ho fatta. Alcuni ci hanno provato a stare con me per avere visibilità e ci sono anche riusciti. Ne ero consapevole, ma ho pensato che questa persona mi piaceva, voleva visibilità, io gliel’ho data. Io sono consapevole dei meccanismi della vita, non mi sorprendo, basta capirli e decidere se ti va bene o no. Non si può aspettare l’amore puro, senza interessi. Che noia. A me è capitato, ho calcolato, la persona mi piaceva e io l’ho accettato. Voleva farsi vedere e io ho fatto di tutto affinché venisse visto. Con me ci hanno provato anche molte donne..."

