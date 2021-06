Claudia Marsicano e quella "schiena meravigliosa". Sarà protagonista della fiction Noi

24 giugno 2021 a

Claudia Marsicano è ospite a Oggi è un altro giorno, il talk show condotto da Serena Bortone, in onda su Rai1 a partire dalle ore 14 e arrivato, nell'appuntamento di giovedì 24 giugno 2021, al penultimo appuntamento. L'attrice, di origini napoletane, è nel cast di "Noi" la serie tv che vedremo il prossimo autunno su Rai1 insieme a Lino Guanciale, Dario Aita e Aurora Ruffino.

Claudia, 29 anni, si è trasferita a Milano all'età di 14 anni. Dopo aver studiato al liceo artistico di Brera, si avvicina al teatro, diplomandosi presso il gruppo Quelli di Grock. Nota per gli spettacoli teatrali R.osa di Silvia Gribaudi, candidato nel 2017 al Premio UBU come miglior spettacolo di danza e portato in tour anche all'estero, Socialmente e Tropicana della compagnia milanese Frigoproduzioni di cui è fondatrice insieme a Daniele Turconi e Francesco Alberici. Ha lavorato inoltre con la compagnia LeviedelFool in Heretico e Made in China, mentre con la Frigoproduzioni ha portato in scena Socialmente e Tropicana. Con la compagnia 3mar, composta dalla stessa Claudia Marsicano, Benedetta Marigliano e Giulia Marchesi, ha creato e portato in scena lo spettacolo Per tutte le caramelle del mondo e Adesso che non è buio. Nel 2017 ha vinto il premo Ubu come miglior attrice Under 35. E' stata scritturata da Cattleya per interpretare la parte di Caterina nella versione italiana della serie TV americana "This is us" che andrà in onda su Rai1 con il nome "Noi".

Per la sua carriera molto deve a Silvia Gribaudi, coreografa e regista che, dopo aver visto Claudia per la prima volta all'opera ha esclamato: "Oddio, ma quella schiena è meravigliosa". L'attrice dalla fisicità che ricorda le donne dei quadri di Botero è ora in rampa di lancio e avrà un ruolo importante nell'attesissima fiction "Noi" tratta dal successo americando di This Is Us.

