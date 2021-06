Georgina, così ha conquistato Cristiano Ronaldo: "Dormo sempre in intimo sexy"

23 giugno 2021 a

Sweet dreams, sogni d'oro ha scritto Georgina Rodriguez a Cristiano Ronaldo nell'ultima storia pubblicata su Instagram. Così la modella argentina, compagna di CR7, si coccola il suo campione a poche ore dalla sfida decisiva tra il Portogallo e la Francia, determinante per il passaggio del turno agli ottavi di finale. I campioni in carica rischiano infatti di essere eliminati senza un risultato pieno.

Georgina, 27 anni e quasi 25 milioni di followers, ha poi pubblicato una foto super sexy in costume: forme prorompenti in mostra e fan impazziti (oltre un milione e mezzo di like in poche ore). "Oggi ho fatto un sogno molto hot" ha scritto uno, un altro invece "Cristiano è un ragazzo fortunato", poi "Una graziosa regina" e ancora "Que bonita", infine uno ha concluso "Voi non sentite caldo?"

Georgina, cresciuta in Spagna, è balzata ben presto agli onori della cronaca per la sua storia d’amore con Ronaldo. Dopo aver studiato danza classica, adesso lavora come modella. I due si sono incontrati per caso nello store Gucci di Madrid dove lei lavora ed è stato amore a prima vista. Il giorno dopo, ad un evento dello stesso brand, riescono a parlare e conoscersi meglio: da allora sono inseparabili. Nel 2016 viene sorpresa per la prima volta dai paparazzi in compagnia del campione Cristiano Ronaldo e ben presto la relazione viene confermata anche attraverso i rispettivi social. Georgina si affeziona a tutti e tre i figli di Ronaldo, e non dopo neanche un anno di relazione, il campione annuncia che la fidanzata è incinta di una bambina (Alana Martina, nata nel 2017). Il suo segreto? Va a dormire sempre in intimo sexy: “Perché sedurre e sognare è molto importante e la lingerie è comoda, sensuale e romantica, ha tutto e fa anche felice il tuo uomo“, ha spiegato al Sun on Sunday.

