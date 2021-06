Giulia e Sangiovanni, tanto amore ma niente sesso: "La prima volta non c'è ancora stata"

23 giugno 2021 a

Prima copertina insieme per Giulia e Sangiovanni, la coppia di giovani artisti vincitrice di Amici (lei prima, lui secondo), che ha posato per Vanity Fair. Giulia Stabile e il cantante si sono raccontati a cuore aperto, svelando pure un retroscena sulla loro intimità: "Fare l'amore per la prima volta? Vuol dire essere una cosa sola. Lo immaginiamo, ma non è ancora successo", hanno detto.

Il loro amore è nato in punta di piedi, all'inizio del talent show di Maria De Filippi ed è passato da piccoli segnali a un sentimento irrefrenabile: "Non avevo mai provato l'amore prima di lui: è un po' come andare sulle giostre, i seggiolini volanti - ha affermato Giulia -. Ti manca quasi l'aria e non hai niente sotto i piedi. Poi ti lasci andare. Un giorno mi sono sdraiata accanto a lui e ci siamo guardati, avvicinati sempre di più - ha aggiunto emozionata -, ho sentito in pancia un solletico e, mentre le labbra si toccavano piano piano, mi sono come sollevata da terra". "La guardo e penso: lei riempie tutti gli spazi vuoti che avevo", ha commentato lui. Per Sangiovanni l'albun d'esordio ha conquistato già un doppio disco di platino e vanta oltre 140 milioni di visualizzazioni.

In passato Sangiovanni si è sentito escluso perché non accettava di omologarsi agli altri. "Servono leggi più inclusive per chi è considerato diverso e sbagliato, quando ognuno è solo normale e speciale nella propria unicità - ha spiegato il cantante autore di Malibù e Lady -. Penso alle minoranze, alle discriminazioni razziali e all’esclusione sociale, a chi giudica ancora il mondo Lgbtq+. Alle persone con problemi mentali, ai disabili, agli altri che come noi fanno lavori non usuali. Prevederei qualche pena, una multa per chi non accetta gli altri a causa di una certa chiusura". Insomma, se il Ddl Zan ha bisogno di sostenitori, Sangiovanni sembra essere tra questi.

