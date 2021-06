Stasera tv, 23 giugno, Zona Bianca su Rete4: gli ospiti di Giuseppe Brindisi

23 giugno 2021 a

Stasera in tv, mercoledì 23 giugno 2021, su Rete4 dalle ore 21,20 continua l'appuntamento con Zona Bianca, una delle poche trasmissioni di informazione che ancora non è andata in vacanza. Il programma, prodotto dalla redazione di Videonews e condotto dal giornalista Giuseppe Brindisi, tratterà il caso di Saman Abbas e le obiezioni del Vaticano sul Ddl Zan, che ha inviato una nota al Governo Italiano nei giorni scorsi.

Tra gli ospiti di questa puntata: la senatrice del Pd Valeria Fedeli, il senatore M5S Danilo Toninelli, Mario Giordano, Karima Moual; Daniele Capezzone, Sara Manfuso, Roberto Poletti, Piero Sansonetti, Vladimir Luxuria, Mario Adinolfi e Laura Tecce.

Si partirà dal caso Saman tuttora irrisolto, ovvero la tragedia di una ragazza che si presume sia stata uccisa da un clan famigliare i cui membri sono al momento tutti latitanti. Quali potrebbero essere le responsabilità della famiglia e quelle della loro cultura e della loro religione? È possibile estradare i presunti colpevoli? A che punto sono le ricerche della ragazza? Giuseppe Brindisi proverà a rispondere a queste domande con gli ospiti e gli inviati. A seguire, spazio alle obiezioni ufficialmente sollevate dal Vaticano sul ddl Zan contro l’omotransfobia, in contrasto – secondo la Santa Sede – con le disposizioni del Concordato, il trattato che regola i rapporti tra lo Stato italiano e la Chiesa. Ci sarà anche modo di parlare dell'emergenza Covid in Italia, in calo rispetto alle scorse settimane con tutto il Paese che si affaccia all'estate con qualche speranza in più complice una campagna di vaccinazione che procede a ritmo spedito nonostante ora non ci sia più Astrazeneca a trainare.

