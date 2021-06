Paola Ferrari, la sua scena alla Basic Instinct finisce sul New York Post: e Costantino applaude | Foto

23 giugno 2021 a

Paola Ferrari scatenata. L'ormai celebre scena delle gambe accavallate in diretta durante un post partita dell'Europeo di calcio, in stile Basic Instinct, con le mutandine in bella vista su Rai1, ha fatto letteralmente il giro del web e non solo. La giornalista infatti sul proprio profilo Instagram ha pubblicato, mercoledì 23 giugno, il famigerato fermo immagine: "Dopo Bild, As, Il Sun e siti in Brasile, Argentina, Ungheria, Portogallo e tanti altri, Il New York Post non potevo non condividerlo con voi", ha scritto nella didascalia che accompagna lo scatto.

Il titolo del pezzo sul giornale statunitense è: "Basic Instinct moment". Paola Ferrari anche oltre Oceano dunque: la giornalista come al solito l'ha presa con ironia. E forse anche per questo Costantino Della Gherardesca commenta con un applauso a scena aperta per lo storico volto Rai.

Il momento in cui Paola Ferrari con l'opinionista di turno intrattiene gli appassionati di calcio per il commento all'incontro serale è quindi ormai diventato un cult per la tv estiva. Tra nomi pronunciati non in modo impeccabile e incidenti hot, l'attimo indimenticabile pare dietro l'angolo.

E pensare che la giornalista è da sempre paladina della competenza contro le Diletta Leotta di turno. La breve clip è stata postata dalla pagina dagocafonal su Instagram e subito ha fatto il giro del web. Ricordando il celebre istante, durante lo studio di Euro2020, Paola Ferrari era seduta su uno sgabello e indossava un abito nero molto elegante, ma con uno spacco frontale che metteva in risalto le gambe affusolate. Tutto bene fino a quando ha cambiato posizione e la telecamera, che la inquadrava a figura intera, l'ha "tradita" mostrando gli slip. "Ormai è capitata, niente di grave - ha poi ammesso la stessa Ferrari in un intervento radiofonico -. Ma vi posso assicurare che non ho la farfallina tatuata, non volo così alto", ha aggiunto ancora ironicamente. Paola Ferrari è protagonista su Rai1 anche mercoledì 23 giugno, per il post partita all'Europeo.

