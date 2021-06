Diletta Leotta, vacanza d'amore in Turchia con Can Yaman tra cibi tipici e tour del Bosforo | Foto

23 giugno 2021 a

Per Diletta Leotta è arrivato il grande passo. La conduttrice Dazn infatti si trova - nonostante alcune indiscrezioni suggerissero il contrario - a Istanbul, città natale del fidanzato Can Yaman, per una sorta di presentazione ufficiale ai genitori dell'attore.

Spazzate via così le malelingue che parlavano di una presunta diffidenza da parte della madre di Can nei confronti della bella giornalista.

Diletta ha subito postato su Instagram, sulle stories, alcuni momenti della romantica vacanza, tra cibi tipici della Turchia e l'immancabile tour in barca sul fiume Bosforo.

Il viaggio, per la presentatrice di Dazn, rappresenta un passo importante e in un primo tempo era stato più volte rimandato, una scelta questa che aveva portato qualche settimanale rosa a parlare di crisi di coppia. Stavolta tutto vero, Diletta e Yaman sono a Istanbul e chissà se questo può costituire un segnale di matrimonio vicino. Soprattutto l'attore turco pare molto tradizionalista in questo ambito e la conoscenza da parte della fidanzata della sua famiglia è un segnale da non sottovalutare.

Prima di queste foto dalle stories di Instagram della conduttrice, che può contare su quasi 8 milioni di followers, era emerso ben poco. Soltanto una conferma radiofonica da Radio 105, con la Leotta che aveva ribadito in collegamento di alloggiare dalla capitale turca.

Nei giorni scorsi la stessa Diletta inoltre aveva messo fine alle voci su un suo possibile addio a Dazn, in virtù dell'arrivo della collega non troppo amata, Giorgia Rossi, sulla piattaforma che curerà per i prossimi tre anni la Serie A di calcio. La Leotta sarà il volto di punta anche nella prossima stagione. E chissà se la nuova stagione calcistica porterà anche a novità importanti dal punto di vista personale, magari con delle nozze da organizzare. Diletta Leotta e Can Yaman hanno già un primato: quello di coppia dell'estate.

