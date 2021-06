Stasera in tv, 23 giugno, Chi l'ha visto? su Rai3: nuovi documenti su Denise Pipitone

23 giugno 2021 a

Il caso Denise Pipitone continua a tener banco e stasera in tv, nella puntata di Chi l'ha visto? su Rai3 (oggi mercoledì 23 giugno 2021, dalle ore 21,20), verranno svelati nuovi documenti. Non ci sono indiscrezioni su queste nuove prove esclusive che verranno mostrate nel programma condotto da Federica Sciarelli ma si ipotizza che potrebbero riguardare l'ex pm Maria Angioni, recentemente indagata per false dichiarazioni al pubblico ministero di Marsala: depistaggio, connivenze e falle gravissime nelle ricerche della piccola Denise erano i fattori citati dalla stessa Angioni quando intervenne in tv per parlare del caso.

Denise è sparita nel nulla quando non aveva quattro anni, nessun colpevole. Un caso sul quale la procura di Marsala ha riaperto le indagini dopo 17 anni. Un caso diventato nuovamente di attualità nelle ultime settimane e molto mediatico. "Faccio un appello a quello persone che hanno rapito mia figlia, questo è forse il momento che diciate la verità, forse è arrivato il momento di affidarsi a qualcuno, anche un prete, un vescovo, a chiunque voi vi sentite rassicurati" ha detto la mamma di Denise, Piera Maggio, intervenuta alla trasmissione Storie Italiane di Rai1. La mamma di Denise che continua la sua battaglia senza tentennamenti, senza arrendersi, si rivolge non solo a chi ha rapito Denise ma anche a chi sa di questa storia e fino ad oggi non ha parlato. Con molta probabilità per paura.

La storica trasmissione di Rai3 tornerà anche sui casi di Saman Abbas - la ragazza che voleva stare solo con il suo fidanzato, ma che sarebbe stata uccisa dalla sua stessa famiglia per aver rifiutato un matrimonio combinato - e di Giuseppe Giordano, il cui corpo senza vita è stato ritrovato in un capannone abbandonato. Chi l’ha ucciso e perché? Come sempre, spazio agli appelli, alle richieste di aiuto e alle segnalazioni di persone in difficoltà.

