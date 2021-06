Giuseppe Di Tommaso, Miss Italia con Mike Bongiorno e il legame con la madre: "Lei il mio eroe"

23 giugno 2021 a

Giuseppe Di Tommaso è un giornalista Rai, divenuto famoso al grande pubblico da mercoledì 23 giugno 2021 per aver ritrovato il bimbo Nicola Tanturli, scomparso a soli 2 mesi tra i boschi del Mugello. Il suo è un impegno costante al servizio dell’informazione e la sua biografia contiene capitoli di rilievo per quanto attiene alla sua professione. Nato il 7 novembre 1978, sotto il segno dello Scorpione, è originario di Tursi, in provincia di Matera; attualmente vive a Roma e lavora appunto come giornalista e inviato Rai della trasmissione La vita in diretta dal 2010.

Ha esordito come corrispondente di quotidiani lucani e ha alle spalle il percorso teatrale nella compagnia Anime di Carta. Nel 1998 è approdato a Rai International, avviandosi alla strada di inviato. Nel 2007 è stato scelto da Mike Bongiorno e Loretta Goggi per Miss Italia, su Rai1, e per 3 anni ha lavorato nella trasmissione Sabato e Domenica, condotta da Franco Di Mare.

Nel 2008 poi è stato incaricato dalla Rai di realizzare reportage nei campi profughi palestinesi in Libano e in Medio Oriente, servizi poi trasmessi durante la quinta edizione del premio giornalistico Marco Lucchetta. Ha collaborato con tanti format, tra cui UnoMattina Estate e Linea Blu, ed è diventato uno dei giornalisti di punta de La vita in diretta, quest'anno condotta da Alberto Matano. Per quanto riguarda la vita privata, Giuseppe è piuttosto riservato e di lui si conosce soltanto il legame splendido con la madre. Così le aveva augurato buon compleanno un po' di tempo fa: "Da bambino quando mi chiedevi chi fosse il mio eroe, rispondevo tu. Col tempo non ho cambiato idea, perché sei la persona più forte, coraggiosa, leale, che io abbia mai conosciuto, l’unico grande amore che non finirà col passare del tempo ma durerà per sempre. Tanti auguri di buon compleanno Mamma", così su uno dei suoi canali social.

