Elisabetta Gregoraci nuda in riva al mare: "Il mio fisico? La natura è stata generosa" | Foto

E' tornata la serenità per Elisabetta Gregoraci dopo il grande spavento di qualche giorno fa, quando si è ritrovata davanti un ladro in casa, riuscendo tuttavia a metterlo in fuga insieme al figlio Nathan Falco. Mercoledì 23 giugno infatti la showgirl, ormai pronta a partire per l'esperienza in tv con Battiti Live su Italia1, ha pubblicato sul suo profilo Instagram la prima pagina di Chi, dove appare in copertina per l'intervista concessa al settimanale diretto da Alfonso Signorini.

La Gregoraci poi ha postato oltre al giornale, anche altre due foto in cui appare decisamente sexy in bikini e addirittura nuda, coperta solo dalle braccia, in riva al mare.

E così ai più curiosi non sfugge la domanda all'interno dell'intervista sul segreto della sua forma fisica, nonostante i 41 anni. "Nessun segreto, mangio biscotti e merendine pure di notte. Le donne che mi seguono mi dicono: 'ma come fai?'. In realtà - ha ammesso Elisabetta - la natura è stata generosa".

Non poteva mancare una domanda sulla vita privata, che la vede ancora single dopo il divorzio dall'ex marito Flavio Briatore, con cui tuttavia il rapporto resta ottimo per via anche dell'amore comune per il figlio Nathan Falco: "L'estate è la mia stagione preferita, non vedevo l'ora di mettermi in bikini e finché il fisico regge...La affronterò ancora da single - ha sottolineato -. ma con il desiderio di innamorarmi di nuovo". Stefano Coletti, pilota che vive a Montecarlo, ha di fatto confessato il suo amore per la showgirl, per il momento non ricambiato. Nei giorni scorsi la Gregoraci si è divertita insieme ad alcuni amici in barca a Capri. Tra scherzi con Jonathan Kashanian e scatti romantici sotto ai Faraglioni, Elisabetta ha praticamente dato il via alla sua estate piena di impegni e chissà se con un nuovo amore all'orizzonte.

