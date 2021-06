Barbara Foria e il sesso dopo i 40 anni: "Preferisco i supplementari ai preliminari"

23 giugno 2021 a

Barbara Foria è una delle comiche più apprezzate dal pubblico italiano. Nata a Napoli il 18 agosto del 1975, sotto il segno del Leone, è laureata in Giurisprudenza all’Università Federico II di Napoli. L’attrice è quindi anche un avvocato, regolarmente iscritta all’Albo “per avere sempre assicurato un piano B”, ha scherzato in una intervista di qualche tempo fa. Sempre qualche tempo fa aveva ironizzato sul genere maschile: "Cosa guardo in un uomo?A 20 anni il carattere, a 30 il conto corrente e a 40 il congiuntivo", ha detto.

"Ho vissuto una storia d’amore molto bella e per un attimo mi ero detto che avrei fatto anche un figlio. Ora che è finita dovrei congelare gli ovuli", le sue parole pronunciate in passato. A dispetto della disinvoltura sul palcoscenico, uno dei tratti del suo carattere è la timidezza e lo ha fatto sapere con una dichiarazione a LoSpaccaTv.it: “Mi fa sorridere e spesso mi imbarazza essere riconosciuta. Anche se è difficile da credere, sono timida".

Per quanto riguarda la sua carriera, nel 2020, è entrata nel cast fisso di Quelli che il calcio: tra le sue imitazioni più riuscite c'è senza dubbio quella di Serena Bortone, la conduttrice di Oggi è un altro giorno su Rai1.

Qualche tempo fa la Foria si è lasciata andare a una intervista ironica sulle abitudini sessuali dopo i 40 anni: "Picco massimo, il desiderio in noi cresce e nei maschi cala: per questo ce li cerchiamo ragazzi, perché nel letto sono coetanei - ha commentato -. Agli uomini posso dire comunque che dopo i 40 anni non ci interessano più i preliminari, ma i supplementari". Barbara Foria è ospite a Oggi è un altro giorno, il talk show condotto proprio da una delle sue "vittime", Serena Bortone, in onda su Rai1 a partire dalle ore 14.

