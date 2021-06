Ascolti tv 22 giugno: al primo posto gli Europei su Rai 1, poi New Amsterdam su Canale 5

23 giugno 2021 a

Ascolti tv di martedì 22 giugno, vince ancora Rai 1 con la partita degli Europei di calcio tra Repubblica Ceca e Inghilterra. Il match trasmesso da ieri sera dalla rete ammiraglia di viale Mazzini, è stato il programma più seguito del prime time, con 4.545.000 spettatori e il 22.4 per cento di share.

Al secondo posto ’New Amsterdam’ su Canale 5, con 1.777.000 spettatori e il 10.6 per cento di share. Terzo piazzamento per CartaBianca su Rai 3, con 1.225.000 spettatori e il 7.2 per cento di share. A seguire, tra gli altri ascolti di prime time: I Casi della Giovane Miss Fisher su Rai 2 (1.107.000 spettatori, share 5.6 per cento), il film Se Mi Lasci Non Vale su Rete 4 (986.000 spettatori, share 5.3 per cento), il film ’Hunger Games’ su Italia 1 (676.000 spettatori, share 4 per cento), ’The Royals Revealed - I Segreti della Corona' su La7 (476.000 spettatori, share 3.2 per cento), Nome in Codice: Broken Arrow sul Nove (295.000 spettatori, share 1.6 per cento), Un Amore di Testimone su Tv8 (292.000 spettatori, share 1.6 per cento). Complessivamente le reti Rai hanno prevalso su quelle Mediaset sia in prime time che in seconda serata e nelle 24 ore.

Questa sera si attende un altro "pienone" per Rai 1, visto che in programma c'è la partita tra Francia e Portogallo. Un match decisivo per entrambe le formazioni, con i campioni in carica guidati da Cristiano Ronaldo che rischiano addirittura l'eliminazione dal torneo. L'Italia, invece, tornerà in campo sabato sera contro l'Austria per gli ottavi della competizione continentale, che ha visto i ragazzi di mister Roberto Mancini centrare finora tre vittorie consecutive, mantenendo anche la porta inviolata.

