Laura Efrikian, dai figli Marianna e Marco con Morandi al divorzio: "In Rai non mi volevano più"

Laura Efrikian è stata un'attrice e un personaggio televisivo italiano, famosissimo soprattutto negli anni Sessanta, quando era conosciuta al grande pubblico anche per essere la moglie di Gianni Morandi. Il loro amore tuttavia non ha avuto un lieto fine.

Nata a Treviso il 14 giugno 1940, sotto il segno zodiacale dei Gemelli, Laura è figlia di un famoso musicista di origine armena. Suo padre, Angelo Ephrikian, è stato violinista, compositore e direttore d’orchestra. Sin da giovane ha amato il mondo dello spettacolo, e per questo motivo ha deciso di studiare recitazione al Piccolo Teatro di Milano. Per la maggior parte delle persone, il personaggio di Laura è appunto legato a quello di Gianni Morandi. I due si sono conosciuti da ragazzi e nel 1966 sono convolati a nozze.

Laura Efrikian, il matrimonio con Gianni Morandi: la perdita di una bimba, i due figli Marianna e Marco. Poi il divorzio

Purtroppo, sin da subito la loro storia è stata segnata da un dramma: nel 1967 Laura ha partorito la sua primogenita Serena, che è morta poche ore dopo aver visto la luce. Un evento tragico, che ha inevitabilmente scosso la sua relazione con il cantante, soprattutto considerando che erano ancora molto giovani. In seguito tuttavia hanno avuto altri due figli: Marianna (1969) e Marco (1974). Entrambi hanno avuto famiglie numerose e hanno reso Laura una nonna felicissima. Nel 1979 però Laura e Gianni hanno divorziato. Un episodio, questo, che ha di fatto interrotto bruscamente pure la carriera della Efrikian: "In Rai non mi volevano più perché dicevano che ero ormai compromessa come moglie di Morandi", ha spiegato in una vecchia intervista.

Gianni Morandi: il vero nome, i due matrimoni, i figli e il dramma di Serena

Nel corso della sua vita, interrotta la carriera da attrice, ha cercato di reinventarsi come rappresentante di abiti e poi come doppiatrice, per poi scoprire la sua vera strada: l’arredatrice d’interni. Tanti anni fa inoltre, facendo beneficenza in Africa, si è innamorata del Kenya e ha comprato una casa al confine con la Somalia. E proprio in queste splendide terre ha conosciuto il suo nuovo compagno, con il quale si frequenta dagli inizi del 2000. Oggi si divide tra l’Italia e il Continente Nero. Laura Efrikian è ospite mercoledì 23 giugno a Oggi è un altro giorno, su Rai1, con Serena Bortone, dalle 14.

