Amadeus, terzo Festival di Sanremo in vista? Coletta: "Ne stiamo parlando"

23 giugno 2021 a

a

a

Amadeus, terza conduzione del festival di Sanremo? Quello che sembrava un "no" categorico ora potrebbe diventare realtà. A confermarlo è stato il direttore di Rai 1, Stefano Coletta, alla presentazione dei palinsesti per l’autunno-inverno 2021-2022.

Palinsesto Rai, le novità: dallo show di Cattelan al talk di Fiorella Mannoia e alla coppia Perego-Ventura

"I lavori per il prossimo Sanremo, così come per l’Eurovision Song Contest che torna in Rai dopo tanti anni, sono cominciati ma non abbiamo ancora definito conduzioni e direzioni artistiche". Il nome di Amadeus, però, continua a circolare: "Dopo il Festival Amadeus ha detto che l’esperienza si era conclusa. In questi mesi ci siamo parlati e posso dirti che stiamo dialogando anche con lui sia per Sanremo sia per altri eventi che avremo su Rai 1". Altro discorso per Fiorello: "Di lui non parlo con Amadeus perchè ne parlerò direttamente con lui. Per ora, però, quando ci sentiamo ci chiediamo solo 'come stai?. Poi chissà, tutto è sempre in evoluzione". Per Coletta in ogni caso, "al di là della conduzione e della direzione artistica, penso che dopo il grande lavoro sul registro musicale fatto da Amadeus non sia più possibile tornare a un Sanremo più classico Diciamo che, magari, si potrà fare qualche integrazione".

Amadeus, la figlia Alice è bellissima: dalla passione per la moda al rapporto con Giovanna Civitillo

Per quanto riguarda l’Eurovision Song Contest, Coletta spiega che "siamo ancora nella fase iniziale, dobbiamo scegliere la città ospitante" e anticipa che vista la vicinanza dei due eventi (Sanremo è previsto nella prima settimana di febbraio), è preferibile avere due conduzioni diverse. Ad ogni modo il popolare conduttore oltre a tornare a settembre con "I soliti ignoti", tra il 2 e il 9 ottobre condurrà dall’Arena di Verona "Arena 60-70-80" (un viaggio in due puntate nella musica dei tre decenni), poi proporrà nell’access prime time "Affari tuoi family" (il gioco dei pacchi in versione familiare).

Amadeus, il tifo per l'Inter. Il figlio Josè chiamato così in onore di Mourinho: il tecnico del Triplete nerazzurro

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.