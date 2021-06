Fiction Rai, Marco Bocci sarà il medico protagonista di Fino all'ultimo battito

22 giugno 2021 a

Rai Fiction scalda i motori per la prossima stagione. Nel corso della conferenza stampa di presentazione del nuovo palinsesto, spazio anche alle novità delle serie tra storie contemporanee e altre legate alla tradizione.

Fra le novità Cuori, racconto di un pioniere della cardiologia italiana e di una specialista che torna dall’America e deve lottare con gli stereotipi del maschile, con Daniele Pecci, Matteo Martari, Pilar Fogliati; Un professore, serie che evidenzia il ruolo dell’insegnante, con l’appassionato insegnante di filosofia interpretato da Alessandro Gassmann e poi Fino all’ultimo battito la vicenda di un cardiochirurgo costretto a fare qualunque cosa pur di salvare il figlio malato, con l'attore umbro Marco Bocci ma anche Bianca Guaccero, Violante Placido e Loretta Goggi. Inizialmente presentata con il titolo Il medico della mala, in realtà, poi è rinominata con in via definitiva come Fino all’ultimo battito. Ambientata in Puglia, Bocci presta il volto al personaggio di Diego Mancini un giovane cardiochirurgo e primario del Policlinico di Bari. Bianca Guaccero e Violante Placido interpreteranno, invece, due donne fortemente antagoniste in una grande storia d’amore. La Guaccero sarà una donna della schiera dei cattivi. Per descrivere il suo personaggio l’attrice e conduttrice ha detto che si tratterà di una donna tosta e molto intrigante. Al centro della trama, di questa fiction in 6 puntate, vi sarà dunque la battaglia disperata di un uomo, uno stimato professionista, che cercherà in tutti i modi di salvare la sua famiglia e recuperare la sua integrità.

Altre fiction: Non mi lasciare, la storia di una poliziotta con profonde ferite nel passato, alle prese con crimini informatici interpretata da Vittoria Puccini; poi Il giro del mondo in 80 giorni, quattro serate liberamente ispirate al romanzo di Jules Verne con David Tennant e Giovanni Scifoni. E ancora, Non ti pago, un’altra commedia di Eduardo De Filippo dopo Natale in casa Cupiello, sempre con Sergio Castellitto e la regia di Edoardo De Angelis; Carla, fiction sulla étoile Carla Fracci nell’anno della sua scomparsa, interpretata da Alessandra Mastronardi, per la regia di Emanuele Imbucci; Le montagne del cuore, che racconta l’incontro e la storia d’amore tra uno scalatore/giornalista, Walter Bonatti, famoso protagonista di imprese straordinarie e colpite da polemiche interessate, e un’attrice di cinema di grande successo, Rossana Podestà. Nel cast Alessio Boni e Nicole Grimaudo, regia di Stefano Vicario. È Romanzo radicale, una docufiction sull’esperienza umana e politica di Marco Pannella. Il capitolo tv movie parla di sentimenti, intrecci familiari e sfide coraggiose.

