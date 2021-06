Alessia Marcuzzi in vacanza, foto hot e fan impazziti: "Bella, ma esibizionista"

22 giugno 2021 a

a

a

Estate all'insegna dei costumi, dal bikini a quello intero, rigorosamente sgambati e molto hot. Una delle testimonial perfette si sta rivelando Alessia Marcuzzi. La presentatrice romana ne sta sfoggiando, in questi ultimi giorni, di tutti i tipi per poi mostrarli sui suoi profili social - su Instagram ha oltre 5 milioni di followers - in cui i suoi fan impazziscono anche e soprattutto per la sua fisicità, sempre molto sensuale e provocante.

Alessia Marcuzzi, foto provocazione: "So buona, so dolce e so fresca"

Dopo aver terminato con successo la conduzione dell’edizione 2021 de Le Iene, per Alessia è tempo di relax: con alcuni amici e il marito, Paolo Calabresi Marconi, sta trascorrendo alcuni giorni di vacanza a Ponza e spesso in barca. Infatti sorridente e raggiante, Alessia si è mostrata in alcuni video persino al volante di una piccola imbarcazione. In uno dei suoi ultimi post ha posato con un costume intero bianco super sexy: seduta sul sedile della barca, gambe aperte, profilo giusto, la foto strappa quasi ottantamila like tra commenti estasiati ma anche qualche critica. "Volgare, le gambe si possono anche chiudere" scrive un follower, "tutta invidia" la replica. E ancora "bella, ma esibizionista" e poi "bastava chiudere un poco le gambe ed il costume ed io tuo bellissimo fisico lo vedevamo lo stesso..".

Il fisico mozzafiato della conduttrice romana, 48 anni, continua dunque a non temere confronti. Forma smagliante, sorrisi. spesso Alessia accompagnia le sue foto o anche i video delle storie con la musica e a volte si cimenta a cantare anche i tormentoni più recenti. Chissà ora come proseguiranno le vacanze della bionda ex di Simone Inzaghi, Carlo Cudicini e Francesco Facchinetti. A tempo di mare, costumi super sexy e tanto social in cui l'affascinante conduttrice mette in mostra anche i prodotti, da poco sul mercato, della propria linea di bellezza.

Alessia Marcuzzi, mini bikini a Capri: le foto che infiammano Instagram

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.