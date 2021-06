Stasera in tv, 22 giugno, Cartabianca su Rai3: tra gli ospiti Speranza, Mentana, Galli e Briatore

22 giugno 2021 a

Anche Cartabianca, l'ultima opzione possibile dedicata all'attualità, stasera in tv - martedì 22 giugno 2021 - va in vacanza, non prima dell'ultima puntata (Rai3, dalle ore 21,20). Il talk condotto da Bianca Berlinguer continua i suoi approfondimenti sui principali casi legati a economia, salute, politica e cronaca. Insomma servizi, dibattiti e approfondimenti dedicati ai principali temi del momento. Lunga la lista degli ospiti, a iniziare dal ministro della Salute, Roberto Speranza, il giornalista Enrico Mentana e l'infettivologo Massimo Galli.

Berlinguer punterà innanzitutto i suoi riflettori sulle ultime evoluzioni dell’emergenza sanitaria. Stando ai dati, il peggio sembra ormai alle spalle e il governo sta ora valutando insieme agli esperti del CTS come eliminare l’obbligo di mascherina all’aperto. Questo scenario roseo è però inquinato dalla consapevolezza che la variante indiana (o delta) sta iniziando a circolare anche da noi. Si tratta della stessa mutazione che ha fatto ripiombare la Gran Bretagna nell’emergenza dopo aver sperato di esserne fuori: anche l’Italia rischia lo stesso destino? E quanto è pericoloso aprire le porte a turisti provenienti da ogni parte del mondo che potrebbero favorire la circolazione di pericolose “variati estere”. Nella puntata odierna si parlerà anche di vaccini, con particolare attenzione alle nuove regole sulla seconda dose del vaccino Astrazeneca che sta tenendo sulle spine tantissimi italiani, ma anche di crisi economica, emergenza lavoro e immigrazione con focus, servizi e dibattiti. Non mancherà un approfondimento sul Recovery.

Come ogni martedì ci saranno anche altri ospiti: il sindacalista Maurizio Landini (segretario generale Cgil), l'imprenditore Flavio Briatore, i giornalisti Paolo Mieli, Andrea Scanzi, Maurizio Belpietro, Karima Moual e Luca Telese, Yassine Lafram (Coordinatore della Comunità Islamica di Bologna), la scrittrice Susanna Schimperna e il fisico Valerio Rossi Albertini.

