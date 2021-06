Sophie Codegoni, nuova fidanzata di Corona? Si è appena rifatta il seno: "Avevo solo una terza"

22 giugno 2021 a

Sophie Codegoni è una modella ed ex tronista di Uomini e donne. Ma dopo aver scelto Matteo Ranieri, la storia con il corteggiatore è durata solamente pochi mesi. "Abbiamo stili di vita troppo diversi", ha raccontato amaramente il buon Matteo. E in effetti l'evoluzione nel mondo del gossip da parte della Codegoni sembra dare ragione al corteggiatore. Sophie sarebbe la nuova fidanzata di Fabrizio Corona. A rivelarlo era stato lo stesso Corona in occasione del blitz in casa sua dei poliziotti. Una volta inquadrata la ragazza, lui l'ha presentata agli agenti come "mia fidanzata e convivente". Vedremo se la relazione tra i due si rivelerà realtà. Intanto la stessa Sophie recentemente ha rivelato ai suoi followers su Instagram di aver ritoccato il suo décolleté. La modella ventenne ha deciso di rivolgersi al chirurgo per migliorarne l’aspetto. “Avevo il seno completamente svuotato sopra. Avevo una terza scarsa e sopra completamente vuoto. Era veramente brutto da vedere”, ha spiegato.

In passato la ragazza ha rivelato di essersi sottoposta anche a una operazione alle labbra. Tornando al presunto flirt in corso con Corona, già prima della confidenza dell'ex re dei paparazzi, Sophie era stata vista gravitare intorno allo stesso ambiente frequentato dalla sua presunta nuova fiamma.

I due frequenterebbero gli stessi amici e Sophie, nelle sue storie, è comparsa in più occasioni all’interno di un appartamento che sembra somigliare a quello milanese di Corona. Per il momento, tuttavia, la ex tronista non ha commentato il presunto flirt in corso, né lo ha ufficializzato come ha fatto invece Fabrizio qualche giorno fa, quasi costretto dai poliziotti.

Nei giorni scorsi l'ex corteggiatore di Sophie, Matteo Ranieri, si era espresso sulla fine della loro storia: "Nessun rimpianto - ha commentato - ma avrei voluto accorgermi meglio di certe cose per prevenire problemi nel futuro. Per il resto ho vissuto l’esperienza al cento per cento e mi ha arricchito tanto. Non si andava d’accordo su tante cose perché avendo stili di vita differenti e interessi differenti, anche le prospettive di vita future erano differenti", ha aggiunto. Per lui, la storia con un personaggio come Corona sarebbe un'ulteriore prova delle sue sensazioni.

