Palinsesto Rai, le novità: dallo show di Alessandro Cattelan al talk di Fiorella Mannoia e all'inedita coppia Perego-Ventura

22 giugno 2021 a

Presentati - oggi martedì 22 giugno - i palinsesti Rai per la stagione televisiva 2021/2022 con particolare attenzione alla programmazione di Rai1, Rai2 e Rai3 dei mesi autunnali e invernali. "Questo palinsesto accompagnerà il Paese nei prossimi mesi, c'è voglia di ripresa e rinascita, spero che questi programmi possa traghettare tutti a un ritorno non dico alla normalità ma almeno a un periodo di spensieratezza e di voglia di credere nel futuro" ha raccontato l'amministratore delegato Fabrizio Salini. Oltre alla conferma di alcuni totem del palinsesto Rai, emerse alcune novità.

La prima riguarda Alessandro Cattelan che debutta sulla rete ammiraglia con “Da Grande”, due serate evento che si terranno il 18 e il 25 settembre. Si tratta di uno show dove convivono canto, ballo, divertimento e approfondimenti, attraverso monologhi, performance e interazioni con gli ospiti. Cattelan interagirà con alcuni dei volti più noti della tv e non solo, guiderà dialoghi inaspettati e farà incontri speciali per raccontare gli ospiti, dialogare e riflettere sull’attualità.

Un'altra novità riguarda Fiorella Mannoia che condurrà un talk su Rai3 - da fine ottobre in seconda serata il lunedì, giovedì e venerdì – dal titolo “La Versione di Fiorella”. Si parte da alcuni spunti degli eventi accaduti lo stesso giorno di altri anni per ricordarli e trasportarli poi nell’attualità. In studio con Fiorella Mannoia attori, cantanti e amici in un’atmosfera casalinga da “dopo cena”. Ad accompagnare la Mannoia la sua band e un cast fisso che si alternerà nelle tre puntate settimanali. Poi verrà creata un'inedita coppia di conduttrici formata da Paola Perego e Simona Ventura a chi sarà affidato "Tutto fa domenica" un contenitore di due ore e mezza, tra leggerezza, tradizione, divertimento e informazione, in onda ogni domenica dalle 11 alle 13 su Rai2. Ci saranno momenti di talk e incontri con personaggi comuni e del mondo dello spettacolo.

Novità anche per Amadeus. Oltre ad aprirsi uno spiraglio anche per la terza conduzione consecutiva del Festival di Sanremo (ma balla anche l'Eurovision che si svolgerà in Italia), il conduttore torna al suo primo amore, la musica, con due eventi speciali all'Arena di Verona intitolati "Arena 60-70-80" che andranno in onda il 2 e 9 ottobre su Rai1 in prima serata. Lo show farà riferimento alla grande musica di quegli anni, un’occasione per celebrare tre dei decenni più iconici del made in Italy musicale e per far risuonare nella mente del pubblico le più celebri hit internazionali. Appuntamento speciale poi per la notte di Natale con Alberto Angela: il 25 dicembre condurrà uno speciale dedicato ai luoghi incantati di Napoli (a raccontarli anche attori, cantanti e sportivi). Su Rai2 è confermato l’addio di Giancarlo Magalli a I fatti vostri per condurre un game nel pomeriggio.

