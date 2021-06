Katia Pedrotti in Umbria, sensualità e ironia con Le Mole di Narni sullo sfondo

22 giugno 2021 a

Katia Pedrotti in Umbria, alle Gole del Nera. L'ex gieffina, partecipò alla terza edizione del Grande Fratello nel 2004 classificandosi al terzo posto, ha recentemente condiviso sul proprio profilo Instagram una serie di foto scattare a Narni con lo sfondo delle piscine naturali delle Mole. Tutina nera e una buona dose di sensualità mista a ironia ha accompagnato gli scatti: "Io, io, io e ancora io anzi forse le ultime 3 rappresentano in pieno la mia scemenza. Ps: stavo imitando le teen che fanno le foto per Instagram nell’ultima immagina! Lo dico per la cornacchius dal dito veloce!” scrive come dida di accompagnamento. I fans - su Instagram vanta quasi 500mila follower - hanno apprezzato: "Sei sempre meravigliosa in qualsiasi scatto, la Pedrotti è sempre la Pedrotti”.

Katia, 42 anni, ha sposato Ascanio Pacelli - pronipote di papa Pio XII e nobile di una famiglia romana - conosciuto proprio all'interno del reality di Mediaset. I due hanno da poco festeggiato i 16 anni di matrimonio - celebrato a Bracciano - e hanno due figli (Matilda di 13 anni e Tancredi di 8). La coppia ha ammesso di aver attraversato un momento di crisi nel 2016: Ascanio si sentiva messo in secondo piano, perché Katia dedicava la maggior parte delle sue attenzioni ai due figli. I coniugi sono comunque riusciti a chiarire e a riportare la loro relazione sui giusti binari. Dopo il successo ottenuto con il GF, Katia ha proseguito la carriera in televisione con la conduzione del programma Una valigia per due, insieme a suo marito. sovente opinionista nei programmi televisivi di Barbara d'Urso, nel 2018 ha partecipato al programma Mamma che Riccanza, l’edizione speciale del noto programma televisivo Riccanza dedicata alle mamme ed alla loro routine quotidiana.

Katia ora fa l'influencer a tempo pieno. "Mi occupo di moda, accessori, gioielli, tisane, integratori, candele, bellezza, cura del corpo", ha spiegato in una recente intervista. Invece Ascanio si occupa prevalentemente di golf. "Io da 10 anni sono general manager del campo da golf terre dei consoli e adesso anche consigliere della Federazione Italiana Golf".

