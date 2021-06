Stasera in tv, 22 giugno, I segreti della Corona su La7: tutto sulla famiglia reale inglese

22 giugno 2021 a

Stasera in tv, martedì 22 giugno 2021, La7 dedica il suo prime time alla famiglia reale inglese mandando in onda la docuserie "I segreti della Corona" che accompagnerà gli spettatori in un viaggio attraverso tutte le sfaccettature della vita reale passata e presente: tra grandezza, splendore e controversie. Appuntamento alle ore 21,15.

Oggi andranno in onda tre episodi. Nel primo, dal titolo "Il valore di una famiglia", viene analizzata la monarchia che è presumibilmente il vero tesoro nazionale della Gran Bretagna, ma in un’epoca che dà sempre più importanza al merito rispetto alla nascita, il concetto stesso di famiglia reale è forse diventato obsoleto? Nel secondo, dal titolo "Matrimoni reali, ieri e oggi", spazio a vestiti appariscenti, gioielli sfarzosi e al glamour della nobiltà riferiti in particolare al matrimonio della Regina Elisabetta con il principe Filippo, e quello del principe William con Kate Middleton. Nel terzo episodio, dal titolo "Camilla e Diana", viene raccontata la storia d'amore e il gossip della celebre relazione e l'esposizione mediatica continua, ossessiva, dolorosa. Il privilegio di essere la futura Regina della Gran Bretagna, insomma, per entrambe ha avuto un prezzo altissimo.

Da sempre fortune e tribolazioni della royal family inglese sono un tema che attrae la tv italiana. "I segreti della Corona" esplorerà la famiglia reale britannica come mai nessun’altra produzione televisiva aveva fatto. Con l’aiuto di esperti di linguaggio del corpo e psicologi verranno decifrate espressioni e comportamenti dei membri vecchi e nuovi della casa reale inglese, provando inoltre a ricostruire con particolari inediti e interpretazioni originali la lunga schiera di amori, matrimoni, divorzi, litigi e tragedie che hanno costellato la storia recente del casato di Windsor, una famiglia da sempre costretta a convivere con antiche tradizioni e moderni compromessi, con doveri pubblici e vita privata, in un continuo confronto tra mito e realtà.

