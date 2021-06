Matilda De Angelis e il no alla chirurgia estetica: "Ho fobia di tutto ciò che mi modifica" | Foto

22 giugno 2021 a

Matilda De Angelis è una delle attrici italiane più in vista del momento. Ha lavorato anche recentemente con mostri sacri come Hugh Grant e Nicole Kidman, ma al grande pubblico è conosciuta più che altro per aver condotto una serata del festival di Sanremo 2021.

In una intervista di qualche mese fa al settimanale Oggi si era raccontata a cuore aperto: dal nome Matilda ispirato a Leon interpretata da Natalie Portman, dell’adolescenza con "comportamenti autodistruttivi", degli esordi artistici ("Inutile romanzare: quando vieni da una famiglia molto umile come la mia e il lavoro ti casca in testa, lo fai anche per soldi"), ma anche del problema dei brufoli ("Tutti mi dicono che ho la faccia da bambola, ma non è così") che aveva anche affrontato sui social.

Per quanto riguarda la vita privata, ha parlato ovviamente della storia d'amore con il rapper Nayt, all'anagrafe William Mezzanotte: "Lui è un artista che ha una tecnica e una poetica pazzesche. In più è una persona straordinaria", ha affermato. "Se sono fidanzata non sono più libera? Che vuol dire? Io sono sempre libera".

Matilda De Angelis ha dichiarato il suo modello di donna ideale: "Un lato femminile dolcissimo e premuroso e allo stesso tempo, indipendente, determinata e resiliente alla vita che la piega ma non riesce a spezzarla", ha sottolineato. E ancora: "I miei genitori mi hanno insegnato la libertà in senso ampio - ha detto -. Abuso di ritocchini per Nicole Kidman? Lei è un bellissimo essere umano e per me può fare quello che vuole. Io invece fatico perfino a togliermi un pelo dalle sopracciglia, ho la fobia di tutto ciò che mi modifica la faccia e stento a truccarmi. Figuriamoci se penso alla chirurgia estetica", ha aggiunto. Matilda è ospite a Una pezza di Lundini, programma di Rai2 di seconda serata, nella puntata di martedì 22 giugno.

