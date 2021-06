Oroscopo del Corriere di mercoledì 22 giugno: le previsioni segno per segno

22 giugno 2021 a

a

a

Oroscopo del Corriere di mercoledì 23 giugno 2021, qui di seguito le previsioni delle stelle per la giornata.

ARIETE

Oggi potresti sentire l'urgenza di alzarti e passare all'azione. Segui questo istinto e mettiti al lavoro. Siete ansiosi di dare il via a un progetto.

TORO

Basta rincorrere i ricordi di un passato ormai irraggiungibile. Avete già perso tempo prezioso, c’è bisogno di guardare con positività al futuro.

Oroscopo del Corriere di domenica 13 giugno 2021: le previsioni segno per segno

GEMELLI

Non è ancora il momento opportuno per rivendicazioni: Mercurio potrebbe mettervi bastoni tra le ruote ostacolando il vostro cammino.

CANCRO

Potreste non sostenere altro stress per varie ragioni. Emotivi come siete, è naturale che l’ansia e il malumore abbiano effetti negativi.

LEONE

Oggi potrebbe esserci un po' di tensione e di conflitto nel vostro mondo. Siate pronti a lievi contese che potrebbero trasformarsi in una guerra.

VERGINE

Vi sentite carichi ma anche in ansia perché vorreste sfondare le barriere sul vostro cammino con la forza di un ariete, ma potreste farvi male.

BILANCIA

Siete in ottima forma e per questo vorreste fare tante, troppe cose. Vi ritroverete già stanchi alla sera, dopo una giornata davvero impegnativa.

SCORPIONE

Cercate di gestire nella maniera più adeguata le emozioni contrastanti che vi stanno confondendo le idee e vi portano insoddisfazione in amore.

SAGITTARIO

Fai attenzione a non metterti da solo i bastoni tra le ruote. Potresti avere la tendenza a correre troppo, sii consapevole di come usi la tua energia.

Oroscopo del Corriere di lunedì 14 giugno 2021: le previsioni segno per segno

CAPRICORNO

Una situazione delicata da sbrogliare vi assilla già da un po’. Vi aiuteranno intuizioni preziose, da non prendere nel modo più assoluto sotto gamba.

ACQUARIO

Basta considerare il passato come riferimento di tutto: il presente è diverso e migliore! Idealizzare un ricordo non farà che condizionarvi.

PESCI

Anche se ci sono numerose incombenze da sbrigare, provate a terminare un lavoro che avevate in sospeso. Ne gioverà lo spirito e il vostro umore.

Oroscopo del Corriere di martedì 22 giugno 2021: Pesci, Toro e Leone, che giornata

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.