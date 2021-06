Ascolti tv, vince la serata Finlandia-Belgio: altro exploit per Report. Deludente Can Yaman

22 giugno 2021 a

a

a

Dati leggermente più bassi per gli Europei di calcio nella serata di lunedì 21 giugno. Su Rai1 infatti la partita tra Finlandia e Belgio vinta 2-0 dai Diavoli Rossi trascinati da Romelu Lukaku, ha raccolto 4.175.000 spettatori, una cifra inferiore rispetto ai quasi 5 milioni di media. Probabilmente il fatto che la Nazionale big fosse già certa della qualificazione ha attirato meno gli sportivi italiani. Martedì 22 giugno forse il match dell'Inghilterra che ancora deve conquistarsi il primato del girone (contro la Repubblica Ceca) potrebbe invogliare di più gli appassionati di calcio. Flop su Canale5 per Mr Wrong Lezioni d’amore, con Can Yaman, che ha ottenuto soltanto 1.670.000 spettatori pari al 9% di share.

Diletta Leotta e Can Yaman, fuga da casa con le valigie per le vacanze: le ipotesi dei paparazzi

Su Rai2 Hawaii Five O ha interessato 1.243.000 spettatori pari al 5.7% di share. Ncis New Orleans ha raccolto invece 1.055.000 spettatori con il 5.4%. Su Italia1 La furia dei Titani ha intrattenuto 809.000 spettatori (4%). Ottimo risultato su Rai3 per Report che ha fatto registrare 2.007.000 spettatori pari ad uno share del 9.9% (presentazione dalle 21.21 alle 21.31: 1.563.000 e 7.2% di share; Report Plus dalle 23.18 alle 23.58, 1.518.000 e 11.9%). Su Rete4 Quarta Repubblica ha totalizzato un ascolto medio di 1.037.000 spettatori con il 6.3% di share. Su La7 Flawless Un Colpo Perfetto ha ottenuto 692.000 spettatori con uno share del 3.5%.

Katrin Kerkhofs e il sesso con Dries Mertens: "Mi piace farlo nei bagni dei treni"

E ancora, su Tv8 Gomorra La Serie ha raccolto 345.000 spettatori con l’1.7%. Sul Nove La Mia Vita è uno Zoo ha totalizzato 372.000 spettatori con il 2%. Su Rai4 The Cell La Cellula ha fatto segnare 332.000 spettatori con l’1.7%. Su Rai Premium per Le Indagini di Lolita Lobosco - le repliche con Luisa Ranieri - 622.000 spettatori e il 3.1%. Su Rai Movie Per un Pugno di Dollari ha raccolto inoltre 519.000 spettatori con il 2.5%. Da segnalare infine che Su Sky Cinema Uno la prima puntata di Alfredino Una Storia Italiana ha registrato 68.000 spettatori e lo 0.3%.

Caroline Lijnen, l'ex fidanzata di De Bruyne: lei lo tradì con il compagno Courtois

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.