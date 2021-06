Danielle Madam, autoironia e sensualità: gli scatti più sexy della star di Notti Europee | Foto

22 giugno 2021 a

a

a

Danielle Madam è in queste settimane tra i personaggi televisivi più in vista perché conduce insieme a Marco Lollobrigida il programma Notti Europee, dedicato agli Europei di calcio.

La trasmissione va in onda tutte le sere dalle 23,15 su Rai1 e durerà ovviamente fino al termine della manifestazione. In realtà nella sua vita Danielle fa tutt'altro, considerando che è stata cinque volte campionessa tricolore di lancio del peso, anche se ha ottenuto la cittadinanza italiana soltanto nell'aprile scorso per via di un iter burocratico piuttosto farraginoso.

Danielle Madam, dagli insulti razzisti alla cittadinanza italiana e al sogno della divisa dei carabinieri

Nata nel 1997 in Camerun, vive in Italia, a Pavia, da quando ha 7 anni: in seguito alla morte dello zio, ha dovuto trasferirsi in una casa famiglia di suore, dove ha vissuto per undici anni. Per mantenersi ha anche lavorato come barista e proprio mentre si trovava dietro al bancone, è stata insultata da un avventore con la frase: "Non sarai mai italiana".

Proprio grazie a quelle parole riportate poi dalla ragazza sui social, Pavia ha conosciuto la storia di una campionessa nel lancio del peso che ha ottenuto la cittadinanza italiana appunto soltanto il 30 aprile scorso: "E' un sogno che si è realizzato", ha affermato.

Il suo sogno è quello di indossare in futuro la divisa dei carabinieri. Intanto sui social è riuscita a scherzare anche sulla sua nazionalità. "Italiana al 100% - ha scritto una sua follower - gesticola da far paura".

Una foto poi rilanciata dalla stessa Danielle nelle sue stories di Instagram. Qui, oltre a postare foto durante le gare di lancio nel peso, pubblica pure scatti più intimi, dove non rinuncia alla sua sensualità. Danielle, a dispetto del pregiudizio sulle atlete specializzate nel getto del peso, ha un fisico caratterizzato da grande femminilità, con forme decisamente sexy.

La Madam è ospite su Rai1 martedì 22 giugno a Oggi è un altro giorno, con Serena Bortone.

Alessandra Navarra, la fidanzata di Matteo Pessina: una storia d'amore iniziata nel 2015

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.