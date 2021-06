Edoardo Vianello, con la seconda moglie Vania Muccioli una causa persa per alimenti non pagati

22 giugno 2021 a

Edoardo Vianello è un cantautore, con una vita privata piuttosto turbolenta. Nato il 24 giugno 1938 a Roma, sotto il segno zodiacale del Cancro, è tra gli artisti più amato dal pubblico per i suoi brani che hanno fatto ballare tutta Italia, soprattutto negli anni Sessanta. Il debutto come cantante è arrivato nel 1956, con pezzi di successo come Abbronzatissima, i Watussi, Sul cucuzzolo della montagna, Guarda come dondolo.

Edoardo Vianello, dai tre matrimoni alla morte della figlia Susanna avuta da Wilma Goich

Per quanto riguarda la vita privata, si è sposato con Wilma Goich e i due hanno formato I Vianella, partecipando a numerose competizioni canore. Insieme hanno avuto una figlia, Susanna, che è venuta tragicamente a mancare lo scorso anno. Ora il cantante è sposato con Elfrida Ismolli che ha quasi quarant’anni meno di lui. La seconda moglie di Edoardo Vianello è stata invece Vania Muccioli dalla quale ha avuto un figlio, Alessandro Alberto. Vania è stata protagonista di una causa legale terminata a metà febbraio 2020. Un’accesa disputa contro Vianello: il cantante è stato infatti condannato a pagare 50.000 euro di provvisionale, come risarcimento per non aver provveduto a pagare gli alimenti previsti alla ex moglie e al figlio.

Tornando a Elfrida Ismolli, quello con lei per Vianello è stato il terzo matrimonio dopo appunto quello con Wilma Goich e Vania Muccioli. Edoardo Vianello e sua moglie sono molto innamorati. Il cantante romano, che ha superato da ormai 4 anni il ragguardevole traguardo dei 60 anni di carriera, per parlare di lei ha utilizzato la stupenda frase: “Mi ha tranquillizzato la vita”. La Ismolli, durante il programma Il Ristorante, ebbe il suo momento di celebrità lanciando una torta in faccia alla conduttrice Antonella Clerici. Vianello è ospite su Rai1 a Oggi è un altro giorno, nella puntata di martedì 22 giugno del talk show condotto da Serena Bortone, a partire dalle 14.

