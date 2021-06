Emma Marrone, cena sexy insieme a Elisabetta Canalis: gambe da urlo per la cantante | Foto

21 giugno 2021 a

a

a

Serata milanese in compagnia di Elisabetta Canalis per Emma Marrone. Il tutto pubblicato sulle stories su Instagram delle due stelle del mondo dello spettacolo. Emma è apparsa davvero raggiante per il successo ottenuto dal singolo Pezzo di cuore, cantato insieme all'amica di sempre Alessandra Amoroso, che ha conquistato il disco di platino.

E così Emma ha festeggiato in compagnia di amici, sfoderando un fisico niente male sempre sulla sua pagina Instagram, dove può contare su 5 milioni di follower.

Tra questi anche la Canalis, che a cena ha sorpreso la stessa Emma facendo una panoramica sui presenti, con un amico misterioso accanto alla cantante.

Tornando al rapporto tra Emma e Alessandra Amoroso, recentemente le due hanno raccontato il loro allontanamento avvenuto qualche anno fa: "Non abbiamo mai litigato, questo va detto, ma è come se la vita ci avesse portato in direzioni opposte", ha sottolineato l'autrice di Karaoke. "Forse avevamo bisogno di capire chi eravamo. Alcuni ci sovrapponevano come se fossimo la stessa persona. Ci dicevano che eravamo indistinguibili solo perché venivamo dallo stesso programma e poi, quando ci siamo affermate, ci hanno messe contro", le parole di Emma.

Elisabetta Canalis mozzafiato in bikini, seno incontenibile e la mano finisce proprio lì | Foto

Per quanto riguarda la vita privata, Emma ha avuto due ex fidanzato famosissimi: Stefano De Martino, conosciuto tra i banchi di Amici di Maria De Filippi, che però decise di lasciarla per Belen Rodriguez. Poi è stata la volta dell'attore Marco Bocci. Anche questa volta l’idillio è durato poco. L’attore, infatti, poco dopo ha conosciuto Laura Chiatti, l’attrice italiana che è diventata sua moglie. Insomma, Emma è ancora alla ricerca del grande amore, in compenso non sembra essere preoccuparsi più di tanto: "Devo trovarne ancora uno alla mia altezza, ma sono convinta che c'è da qualche parte. La maternità? Non è un obbligo, adesso non voglio figli, devo fare tanto rock'n roll", ha rivelato tempo fa.

Emma Marrone e Alessandra Amoroso, niente liti: "Ma la vita ci aveva portato in direzioni opposte"

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.