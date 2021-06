Diletta Leotta e Can Yaman, fuga da casa con le valigie per le vacanze: le ipotesi dei paparazzi

21 giugno 2021 a

Per Diletta Leotta fuga misteriosa dai social. Secondo alcuni paparazzi (Paolone su tutti), il perché è presto detto: sarebbe partita nel pomeriggio con il fidanzato Can Yaman. Destinazione sconosciuta, ma i due sono stati avvistati con le rispettive valigie per andare presumibilmente insieme in vacanza.

L'attore di Istanbul e la conduttrice Dazn ovviamente non hanno fatto sapere nulla sulla loro destinazione. Paolone ha azzardato le ipotesi di Costiera Amalfitana o Sardegna, escludendo tuttavia la Turchia, Paese natìo del volto di DayDreamer.

Intanto pochi giorni fa Diletta Leotta ha confermato indirettamente sui social la sua permanenza a Dazn, nonostante l'arrivo nella piattaforma di Giorgia Rossi, giornalista ex Mediaset pronta a cambiare "casacca". In passato le due sono state protagonista di una malcelata rivalità: Diletta sembrava proprio non sopportare la collega, con la Rossi che ha sempre ritenuto, forse con un pizzico di malizia, di avere "un approccio più giornalistico". Giorgia Rossi era stata assunta a tempo indeterminato a fine 2018 dopo la chiusura di Premium Sport e ha condotto quest'anno Pressing Serie A, andato in onda su Italia1 ogni domenica sera.

E’ considerata una delle migliori giornaliste sportive in circolazione. Nel penultimo sabato del mese di giugno, Dazn tuttavia ha postato il volto della Leotta e la biondissima conduttrice catanese ha dichiarato di non veder l'ora di riprendere il campionato ad agosto proprio su Dazn. Insomma, nessuna abbandona il canale che seguirà la Serie A per il prossimo triennio. Ma siamo sicuri che un pizzico di rivalità tornerà a galla. Tornando al fidanzato della Leotta, Can Yaman, lunedì 21 giugno sarà protagonista su Canale5 in prima serata, a partire dalle 21,15, con un doppio episodio della serie Mr Wrong Lezioni d'amore. La fiction inizialmente è partita male negli ascolti televisivi, per poi crescere nelle settimane successive. Vedremo come andrà la puntata di lunedì 21.

