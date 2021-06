Danielle Madam, dagli insulti razzisti alla cittadinanza italiana e al sogno della divisa dei carabinieri

21 giugno 2021 a

Danielle Madam è una campionessa italiana di lancio del peso, nata il 23 giugno 1997 sotto il segno del Cancro, in Camerun. Vive in Italia, a Pavia, da quando ha 7 anni: in seguito alla morte dello zio, ha dovuto trasferirsi in una casa famiglia di suore, dove ha vissuto per undici anni. Il 23 giugno compie 24 anni, Danielle ha frequentato tutte le scuole italiane e a ottobre discuterà la tesi di laurea. Per mantenersi ha anche lavorato come barista e proprio mentre si trovava dietro al bancone, è stata insultata da un avventore con la frase: "Non sarai mai italiana".

Proprio grazie a quelle parole riportate poi dalla ragazza sui social, Pavia ha conosciuto la storia di una campionessa nel lancio del peso che ha ottenuto la cittadinanza italiana soltanto il 30 aprile scorso: "E' un sogno che si è realizzato - ha affermato -. Spero di lanciare il più lontano possibile per entrare in Nazionale". Finora Danielle ha vinto spesso, ma poi erano le seconde o le terze classificate a staccare il biglietto per la Nazionale. "E' stato difficile da tollerare - ha aggiunto l'atleta -, ma è passato". Riguardo al futuro invece, c'è un altro sogno: indossare la divisa dei carabinieri.

Nel settembre 2020, nei giorni in cui è esploso il caso Luis Suarez, con l'esame farsa sostenuto dall'uruguaiano per ottenere la cittadinanza italiana, Danielle si era sfogata così: "Ci sono extracomunitari di serie A (in tutti i sensi) ed extracomunitari di serie B. Ci sono tanti giovani che come me hanno passato la più parte della loro vita qui, studiano o lavorano ma sono fantasmi per lo stato. Nonostante tutto credo in questo paese, credo nella giustizia e spero che un giorno qualcuno dall’alto si metterà la mano sulla coscienza e penserà anche ai diritti negati a noi, italiani di seconda generazione senza cittadinanza italiana”, aveva affermato. Danielle Madam è coconduttrice insieme a Marco Lollobrigida di Notti Europee, il programma di Rai1 sugli Europei di calcio.

