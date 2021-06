Maneskin, Victoria salvata da Damiano: tragedia sfiorata sulla pista ciclabile di Amsterdam | Video

21 giugno 2021 a

Un video diventato virale in pochi minuti. La bassista Victoria De Angelis, dei Maneskin, è stata salvata in extremis da Damiano, il frontman della band, durante una serata ad Amsterdam, dove il gruppo si trovata per promuovere il suo album. Appena scesa dall'auto Victoria si è intrattenuta troppo sulla corsia dedicata agli scooter e alle biciclette e ha rischiato seriamente di essere investita. Per sua fortuna è intervenuto Damiano, che l'ha trascinata a sè evitando l'incidente che avrebbe potuto avere conseguenze piuttosto gravi.

I Maneskin stanno vivendo un momento d'oro. Dopo aver conquistato l'Eurovision Song Contest sono entrati nella top ten dei singoli in Gran Bretagna, prima assoluta per un artista e una band italiana. La hit, che ha raggiunto il numero 7 della Uk Singles Chart, è il brano in inglese I Wanna Be Your Slave. La rock band con il singolo in inglese è diventata "la band uscita dall'Eurovision più di successo degli ultimi nove anni", ha fatto sapere la Bbc. Per quanto riguarda la vita privata, Victoria ha spesso parlato dei retroscena più piccanti: "Quando per la prima volta ho provato sentimenti e attrazione per una ragazza è stato un po' disorientante - ha affermato recentemente - perché non avevo mai avuto il coraggio di andare oltre le limitazioni che avevo imposto a me stessa".

Poi ci è riuscita e oggi si sente davvero libera di vivere la sua sessualità: "Per la società essere eterosessuali è la norma e quindi spesso uno si incasella automaticamente in quel modo privandosi della libertà di vivere molte sfumature e sfaccettature diverse dell'amore. Una volta superata l'insicurezza iniziale di dover mettere in discussione le proprie certezze ho vissuto la mia sessualità in maniera molto naturale e libera, come dovrebbe poter essere per tutti", ha dichiarato. Insomma, una vera e propria anima rock.

