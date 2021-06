Oroscopo del Corriere di martedì 22 giugno 2021: Pesci, Toro e Leone, che giornata

21 giugno 2021 a

Oroscopo del Corriere di martedì 22 giugno 2021: qui di seguito le previsioni segno per segno.

ARIETE

L'aspetto principale della giornata è legato alla vostra tendenza a cristallizzarvi su vecchie posizioni. Non riuscite a liberarvi dagli schemi.

TORO

Vivrete una giornata piuttosto interessante dal punto di vista lavorativo. Ci sono buone opportunità che possono portarvi a fare nuove esperienze.

GEMELLI

Più facile a dirsi che a farsi ma durante la giornata, anche se ci sono numerose incombenze da sbrigare, prendetevi un po’ di tempo per voi.

CANCRO

La vita può sembrare un bel viaggio in treno. Hai il tuo piccolo scompartimento che ti sforzi di mantenere comodo, ma ricordati della meta.

LEONE

Il vostro entusiasmo di coppia sarà risvegliato grazie a nuovi progetti, tanto che vorrete trascorrere quanto più tempo possibile con il partner.

VERGINE

Attenti alle informazioni troppo approssimative: anzi, approfondite in prima persona e con grande attenzione ogni aspetto delle situazioni.

BILANCIA

Le tensioni continue finiscono col fiaccare anche tempre solide come la vostra. Vi sentite messi a dura prova da situazioni che non controllate.

SCORPIONE

Potresti sentirti come se fossi sulla strada dell'avventura. Sfortunatamente, sembra che non tutti siano entusiasti di questo percorso come te.

SAGITTARIO

Manca poco affinché gli sforzi della maggior parte di voi single vengano ripagati. Novità in arrivo, anche per chi non cerca solo storie passeggere.

CAPRICORNO

Potresti trovarti in una posizione difficile a causa di una decisione in sospeso. La tua prima reazione potrebbe essere quella di lasciare la palla agli altri.

ACQUARIO

Vorreste un po’ di relax ma il lavoro resta una priorità, soprattutto se avete investito molto nella realizzazione di un progetto importante.

PESCI

La dedizione alla cura del vostro corpo e della vostra mente sarà la principale forma di amore che dovrete esercitare. Dedicate ore alla spensieratezza.

