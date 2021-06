Eleonora Boi incontenibile per il suo Gallinari, esultanza sexy con la canottiera di Atlanta | Foto

21 giugno 2021 a

a

a

Eleonora Boi esulta per il suo Danilo Gallinari. La bella e sexy giornalista ha infatti pubblicato sulle sue storie di Instagram una foto e un video in cui indossa la maglia di Atlanta ed esulta con la figlia Anastasia per l'impresa degli Hawks, franchigia con la quale Gallinari ha conquistato la finale di Eastern Conference.

Un grande Danilo infatti ha trascinato gli Hawks nella decisiva gara 7 al Wells Fargo Center di Philadelphia battendo 103-96 i favoriti Sixers e preparandosi ora alla serie contro i Milwaukee Bucks che comincerà nella notte italiana tra mercoledì 23 e giovedì 24 giugno.

Eleonora Boi, look da cowboy per lady Gallinari: la foto su Instagram fa il pieno di like

In una partita combattuta, giocata a lungo punto a punto (48-46 per Atlanta all’intervallo lungo), il primo strappo degli Hawks è arrivato nel finale del terzo quarto, ma è stato subito ricucito da un Embiid come sempre protagonista con 31 punti, 11 rimbalzi e 3 assist. Negli ultimi minuti la sfida si è accesa ed è salita la tensione: Philadelphia spreca con Matisse Thybulle la tripla del +7, Atlanta risponde subito con lo sprint firmato da Gallinari e da un Kevin Huerter da 27 punti e 7 rimbalzi.

Eleonora Boi incinta, la gioia social insieme a Danilo Gallinari con il pancione in bella vista | VIDEO SKY

Nel finale si gioca punto a punto, con Trae Young (21 punti, 10 assist ma 5/23 dal campo) che infila una tripla clamorosa e poi con Huerter che trova il fallo di Thybulle e segna tre liberi fondamentali per il +4 a 50 secondi dalla fine. La giocata decisiva, però, è quella di Gallinari, che ruba palla ad Embiid e vola a schiacciare in solitaria, chiudendo di fatto i giochi. Danilo Gallinari vive ormai da un paio di anni con la bella Eleonora Boi e nel dicembre 2020 hanno festeggiato la nascita della loro prima figlia. "Era un sogno e ora è realtà - le parole scritte dai due con cui hanno annunciato la nascita di Anastasia -. Benvenuta Anastasia, amore mio. E come sempre complimenti alla mamma".

Danilo Gallinari e i milioni in Nba, la compagna Eleonora Boi è incinta ma non si ferma: conduce su twitch Occhi di calcio | Foto

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.