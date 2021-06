Mohicani, su Youtube il video della canzone di Baby K e Boomdabash

21 giugno 2021 a

E' stato appena pubblicato su Youtube il video dell'ultima canzone di Baby K e Boomdabash, dal titolo "Mohicani". Per guardarlo basta cliccare qui.

L’estate è ufficialmente iniziata e così, in concomitanza con il 21 giugno, il nuovo brano è online e si annuncia quale uno dei possibili tormentoni della stagione estiva 2021, sfidando la concorrenza di "Mille", il brano di Fedez, Achille Lauro e Orietta Berti. Il brano, uscito su etichetta Soulmatical - Polydor (Universal Music Italy) è già disponibile in digitale su Spotify, ITunes, Apple music e in tutti i principali digital store. "Mohicani" segna il ritorno in musica in grande stile della band campione delle estati degli ultimi anni, i Boomdabash che quest’anno incontrano a grande sorpresa Baby K, altra hitmaker italiana dai successi da record. Il brano è una summer hit in perfetto stile reggae - pop, un pezzo di grande effetto che rimanda alla dancehall tipica della Giamaica, rispecchiando l’inconfondibile grinta che da sempre caratterizza il gruppo, una delle migliori reggae band italiane in grado di mixare sapientemente sonorità reggae, pop, soul, drum & bass e hip hop.

Momento d'oro per la carriera di entrambi, con Baby K che solo l'11 giugno scorso ha pubbblicato anche il nuovo album "Donna sulla luna". "Non è un’autocelebrazione ma la celebrazione di quello che possono raggiungere le donne quando si impegnano e quando credono in loro stesse", aveva detto la rapper e cantautrice che presenta il suo nuovo album di inediti, prodotto non a caso dalla sua società This is it. Il titolo che richiama lo sbarco sulla luna ribaltandone il racconto proposto sempre al maschile, "nasce da una riflessione sul punto in cui mi trovo ora, nella mia carriera ma non solo. Arrivo da un percorso di autoproduzione, registravo i primi brani in cameretta e negli anni sono riuscita ad arrivare davvero in orbite sconosciute, raggiungendo obiettivi molto importanti, che mai mi sarei immaginata", sottolinea l’artista.

