Elisabetta Gregoraci, bikini da urlo a Capri con gli amici: Jonathan la provoca sul pesce | Foto

20 giugno 2021 a

a

a

Elisabetta Gregoraci si gode gli ultimi giorni di vacanza prima dell'inizio del programma Battiti Live, che la vedrà protagonista come conduttrice. La showgirl ex moglie di Flavio Briatore ha trascorso un fine settimana tra amici e divertimento a Capri, senza il figlio Nathan Falco avuto con l'imprenditore. La Gregoraci era insieme ai suoi amici Jonathan Kashanian e Valentina Manzo.

Elisabetta ha voluto scherzare con Jonathan, prendendosi gioco di lui per un look da spiaggia non proprio tradizionale. L'ex gieffino si è presentato in barca in costume, con una camicia nera e soprattutto delle calze rosso fuoco fino al ginocchio. Poi Jonathan si è ripreso la sua rivincita, scegliendo di postare la Gregoraci mentre sfiletta un pesce nel ristorante, affermando: “Signori la Gregoraci alle prese col pesce", per poi aggiungere: "Le origini calabresi si vedono quando entri in cucina”.

Una mini vacanza lontana appunto dal suo piccolo Nathan, con Elisabetta che si è concessa anche un passaggio emozionante sotto i Faraglioni. Tanti i fan che l’hanno riconosciuta e non è mancata la foto ricordo nello chansonnier Anema e core di Gianluigi Lembo.

Elisabetta Gregoraci, la posizione preferita per fare l'amore: "A me piace stare sotto"

Intanto si rincorrono le voci sulla sua vita privata, con Stefano Coletti che continua il suo "corteggiamento". "Conosco Elisabetta da anni e tutti i miei gesti sono sempre stati per dimostrarle cosa provo e conquistare il suo cuore", ha voluto spiegare il pilota. "Non eravamo insieme ai tempi del Grande Fratello Vip quindi non capisco perché dovrebbe essere una bugiarda. Abbiamo cominciato a frequentarci qualche mese fa, è una persona unica, speciale e non merita questo trattamento. Eli ed io non stiamo insieme", ha detto ancora Coletti. Recentemente la Gregoraci ha ribadito: "Io, l’amore, lo sto ancora cercando e non smetterò perché voglio un grande amore, voglio sentire le farfalle nello stomaco. Quando sarà, sarò io a farvelo sapere", ha dichiarato ai suoi followers.

Lite clamorosa tra Gregoraci-Fiordelisi, l'ex di Chiofalo sbotta sui social

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.